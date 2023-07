Quase 100 voos cancelados devido à greve da Ryanair na Bélgica

Balcões de embarque da Ryanair no Aeroporto de Charleroi, este sábado, 29 de julho. © Créditos: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

Um total de 96 voos com partida e chegada ao aeroporto de Charleroi, na Bélgica, foram cancelados no sábado e no domingo devido a uma greve dos pilotos da Ryanair.

Cerca de 17.000 passageiros que deveriam descolar ou aterrar em Charleroi foram afetados pela greve, informou a administração do aeroporto à AFP.

Os pilotos da Ryanair baseados na Bélgica criticam a companhia aérea irlandesa por não querer respeitar um acordo coletivo que prevê um certo número de dias de descanso em troca de cortes salariais acordados em 2020, na altura da crise da covid-19.

Os sindicatos dos pilotos reforçam as críticas, acusando a companhia de não respeitar a legislação belga e de prosperar com o "dumping social" que cria uma concorrência desleal com outras companhias aéreas.