Quanto gastam os residentes do Grão-Ducado nas viagens de férias?

No último ano, as despesas com viagens de lazer superaram os valores pré-pandemia. Saiba onde os luxemburgueses gastaram mais dinheiro.

Cada residente do Grão-Ducado gastou, no ano de 2022, em média, 1.253 euros em viagens de lazer. É o que dizem os últimos dados do anuário de turismo, divulgados recentemente pelo Statec.

O valor do último ano reflete um aumento significativo face a 2021 e 2020, marcados pela covid-19 e por fortes restrições à mobilidade, mas também face aos valores pré-pandemia. Em 2019, a despesa tinha sido de 991 euros por pessoa.

A despesa média por noite também foi mais alta em 2022, correspondendo a 163 euros por pessoa, face a 146 euros antes da pandemia. Este montante registou uma queda acentuada (menos 30%) em 2020, primeiro ano da covid-19, para 102 euros por pessoa cada noite, tendo subido para 124 euros em 2021, devido ao regresso parcial dos hábitos turísticos, sobretudo graças à retoma das viagens aéreas e da reabertura da hotelaria e alojamentos.

Maiores gastos em alimentação

As maior fatia da despesa em viagens de lazer em 2022, foi em alimentação, atividades e compras, de acordo com o relatório do Statec. Em média, cada residente gastou 489 euros, o que correspondeu a 39% dos gastos.

Logo a seguir ficaram as despesas com alojamento, com cada residente a gastar em média 431 euros, o equivalente a 35% da sua despesa total.

Um quarto do orçamento foi para transportes, correspondendo a um gasto médio por pessoa de 316 euros.

A restante despesa, no valor médio de 17 euros por pessoa, foi para bens de valor. Este foi, de resto, o único campo a onde se registou uma descida deste 2019, no que se refere às despesas em viagens de lazer por parte dos residentes do Luxemburgo.

Como lembra o Statec, na sua análise, o ano de 2022 não foi apenas marcado pelo fim das restrições pandémicas, mas também por vários fatores que encareceram as viagens, como a a inflação, os fortes aumentos dos preços da energia e dos combustíveis e a queda do valor do euro face ao dólar.

Quem teve de viajar a negócios em 2022, sentiu um peso ainda maior na carteira. Em 2022, uma viagem de negócios custou em média 1.503 euros por pessoa, ou seja, 358 euros/noite.

Neste segmento de viagens, a maior percentagem do orçamento foi gasta em transportes, correspondendo a 583 euros, ou seja 39% do total dos gastos por pessoa. Seguiram-se o alojamento (485 euros, equivalente a 32%). A alimentação, atividades e compras (425 euros) e os bens de valor (10 euros) absorveram o resto das despesas.