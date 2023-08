Portugal é o país europeu onde 15 dias de férias saem mais baratos

Share this with email

Segundo o relatório anual de turismo do Statec, publicado esta quinta-feira, na categoria de estadias com uma duração média de 10 a 15 dias, a despesa por noite foi mais baixa em Portugal, em 2022, por comparação com outros destinos europeus normalmente eleitos para férias com essa duração, como Itália, Espanha e Grécia.

O custo médio em Portugal fixou-se nos 121 euros por noite, enquanto em Itália foi de 179 euros, subindo para 191 euros em Espanha e 214 euros na Grécia.

De acordo com o o instituto de estatísticas luxemburguês, Portugal apresentou o valor por noite mais baixo, "devido ao custo do alojamento", para o qual contribuem as estadias frequentes com a família que reside no país ou em casas de férias, e que fazem baixar a despesa média por noite.

As contas mudam consoante a duração do período de permanência, o que leva também os residentes do Luxemburgo a escolherem outros países. Nos destinos europeus em que a duração média da viagem foi de uma semana, como a França, a Suíça, o Reino Unido ou a Áustria, o custo médio por noite variou entre 150 e 220 euros.

A França foi o país com a despesa mais baixa (150 euros/noite) e a Áustria o que teve o custo mais elevado (220 euros/noite), para o qual contribuiu a opção por regimes de meia-pensão e pensão completa, no alojamento.

Fora da Europa, Ásia fica mais barato

Quando se trata de estadias mais longas (entre duas a duas semanas e meia), é nos destinos fora da Europa que recaem as escolhas dos luxemburgueses. Segundo o Statec, em 2022, o custo por noite foi de 192 euros, em média, no continente asiático, 226 euros no continente africano e 284 euros no continente americano.

"O preço das estadias no continente americano registou um aumento acentuado em 2022, nas três rubricas de despesas (transporte, alojamento e alimentação/lazer)", refere o instituto de estatísticas, que atribui esta subida, sobretudo, ao "aumento do valor do dólar em cerca de 10%".

Os principais destinos na Ásia, África e América foram, respetivamente, os Emirados Árabes Unidos, o Egipto e os Estados Unidos da América.

Mais de 30% das dormidas fora de hotéis

Os hotéis foram o alojamento preferido dos residentes do Luxemburgo para as viagens de férias e lazer (incluindo B&B, B&B e similares). De acordo com o Statec, 43% das viagens de lazer implicaram o alojamento em unidades hoteleiras.

Ainda assim, uma elevada percentagem das estadias - 36% - foi passada em alojamentos "gratuitos", ou seja, alojamentos cedidos gratuitamente ou que geraram pequenos custos indiretos, como segundas residências ou casas de férias, onde, por norma, os gastos resultam apenas da sua utilização, correspondendo a consumos de água, eletricidade ou gás.