Porquê trabalhar no Grão-Ducado? Eis alguns motivos

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Luxemburgo é um dos destinos de trabalho mais procurados do mundo. As remunerações elevadas aliadas às boas condições de trabalho, baseadas numa legislação laboral e num sistema de Segurança Social atrativos, motivam trabalhadores qualificados e não-qualificados de todo o Espaço Europeu a emigrar.

A integração do Luxemburgo no Espaço Schengen permitiu a livre entrada e saída de bens e trabalhadores e conferiu ao Grão-Ducado o grande dinamismo que hoje possui. Qualquer cidadão da União Europeia que resida no país beneficia, por exemplo, das mesmas prestações da Segurança Social que um nacional, assim como dos mesmos privilégios, como subsídio de doença, subsídio de desemprego e abonos familiares.

Encontrar emprego

Anualmente, a ADEM (Agência para o Desenvolvimento do Trabalho) publica diversos relatórios acerca do estado atual do mercado de trabalho nacional e vários guias sobre o processo de procura de emprego.

De forma a encontrar um posto de trabalho mais rapidamente, a agência promove o JobBoard, uma plataforma on-line que procura realizar um matching entre as necessidades de um empregador e o currículo do candidato. Esta nova versão da plataforma, lançada no dia 12 de julho, apresenta um novo design, maior autonomia e uma maior versatilidade.

Salários e benefícios

Atualmente – sem contar com a esperada subida dos rendimentos após o verão –, os salários luxemburgueses encontram-se entre os mais elevados do mundo, cifrando-se nos 2.508 euros brutos para os trabalhadores de 18 ou mais anos não qualificados e nos 3.009 euros para os qualificados. A jornada de trabalho dura 8 horas, o que equivale a 40 horas semanais. Após três meses de trabalho, o colaborador tem direito a 26 dias de férias pagos.

Ler mais:Salários e pensões devem voltar a aumentar após as férias

Tal como noutros países europeus, existem dois tipos de contrato de trabalho, os CDD – chamados Contratos de Trabalho de Duração Determinada, com uma data final prevista – e os CDI – Contratos de Trabalho de Duração Incerta, cujo vínculo laboral pode ser rescindido, por qualquer uma das duas partes, a qualquer momento. No entanto, é de salientar que um CDD não pode ser estendido por mais de 24 meses, sendo que passado este período o contrato rege-se, obrigatoriamente, pelas regras de um CDI.

Impostos

Após o árduo processo de encontrar um trabalho é aconselhado preencher uma Carta de Impostos – a chamada carte d’impôt – onde se encontram explícitas a classe de impostos a que o indivíduo pertence, assim como a taxa de imposto que se aplica ao contribuinte. Esta carta de impostos é entregue automaticamente assim que o empregador notifique a CCSS (a Segurança Social nacional) do seu vínculo laboral.

Toda a legislação laboral, assim como vários recursos, podem ser consultados no site da ADEM e de outros organismos estatais. A proteção do trabalhador no país contribui para um ambiente favorável no mercado de trabalho e para um crescimento económico sustentável do Grão-Ducado.