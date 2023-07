Porque é que há salários em atraso em cada vez mais empresas

É raro conseguir que o gerente de uma empresa com salários em atraso assuma o problema e dê a cara. António Manuel da Silva Carvalho, fundador da MaçonLux com 270 trabalhadores, é uma das exceções à regra. Nesta entrevista ao Contacto reconhece as dificuldades financeiras que a empresa está a atravessar.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

“Estamos a travessar uma situação difícil, estamos com salários em atraso, porque o dinheiro que entra na empresa não é suficiente para fazer face às despesas. Há dois anos para cá que a situação se está deteriorar: Alguns empregados, cerca de 10% não aguentam a situação e vão-se embora”, assume António Manuel da Silva Carvalho, fundador da MaçonLux. “Como privado já tive que injetar muito dinheiro na empresa e não foi pouco”, afirma. “Mas também é verdade que a minha vontade não é, nem nunca será, deixar a firma ir abaixo, mas tentar levá-la para a frente dentro dos meios que tenho e com as pessoas que me respeitam e ajudam. Neste momento estou a dever 90% dos salários do mês de junho, desse salário. Falta-me pagar um pouco do mês de maio e uma parte dos prémios do final do ano”, reconhece. “O ideal era pagar no dia certo, mas infelizmente vamos pagando aos empregados à medida que vamos recebendo”, revela. Depois quando há situações de grandes dificuldades por parte dos trabalhadores acaba por ir pagando mais cedo aqueles que “já não tem dinheiro para enfretar os encargos”, salienta.

“Não há empregado nenhum que me ligue aqui para o escritório a dizer que está mesmo com problemas que não receba ou que façamos o meljor para seja pago o mais rápido possível. Já cheguei a ir buscar dinheiro da minha conta privada e dar ao empregado”, reconhece.

António Manuel da Silva Carvalho, fundador da MaçonLux. © Créditos: Alain Piron

Garante que não vai ter que despedir pessoas. “Consegui fazer contratos que me garantem o trabalho até ao final do ano e no próximo ano até às férias coletivas de 2024”, revela o gestor.

Mas confirma também o cenário que receia que muitas empresas não vão abrir as portas em Setembro, depois das férias coletivas. “Infelizmente é o que vai acontecer”, reconhece. "Lamento com tristeza a falência da Empresa Manuel Cardoso que sempre foi uma referência no setor da construção", afirma.

O panorama do setor da construção vai mudar radicalmente: “As empresas mais sólidas vão ficar, as menos sólidas vão fechar infelizmente e as grandes vão ficar maiores. Porque logo que o mercado imobiliário reative vai haver muito trabalho”, prevê.

Mas “esta situação não é boa para ninguém as empresas sujeitas a fecharem e espero que todos continuem abertos”. “Mas chega um momento em que as empresas não tem onde ir buscar mais recursos financeiros”, reconhece. “Felizmente consigo ir buscar dinheiro a outros negócios que tenho, mas se dependesse apenas da construção, ou bem que pedia ajuda a alguém ou então tinha que fechar”, sublinha.

Nunca tive um período como este

António Manuel da Silva Carvalho afirma que a situação na construção nunca esteve tão difícil como agora. “Sempre tivemos altos e baixo, mas nunca tive um período como este”, afirma o gestor.

“Um dos problemas que temos são os atrasos nos pagamentos dos clientes. Porqueao recebermos uma encomenda para construir, não sabemos se o cliente tem dinheiro para nos pagar”, sublinha. Só a sua empresa têm dívidas de clientes que ainda não conseguiram pagar à empresa na ordem dos quatro milhões de euros. “Se tivesse só metade desse dinheiro na minha conta da empresa já podia resolver muitas coisas e os salários não estariam em atraso”, salienta.

Uma tempestade perfeita que está a causar dificuldades em muitas empresas da construção.

No último ano e meio as coisas não param de piorar. “Desde que começou o Covid, e até há quatro meses atrás, os preços estiveram sempre a subir. Por exemplo o ferro, era pago a 980 euros a tonelada e cheguei a pagar 2070 euro a tonelada, o que é mais que o dobro, assim como a madeira, e mais os isolantes em que alguns materiais passaram para o triplo do preço. Para além dos salários, que foram aumentados na sequência do índex e os aumentos que tivemos que dar aos empregados que numa altura não paravam de receber propostas de outras empresas que tinham falta de empregados para fazer face à quantidade de trabalho”, salienta.

“Para dar uma ideia de como uma empresa pode rapidamento chegar à nossa situação. A maioria das encomendas que temos a decorrer são ajustadas ao preço fixo, não negociável, e face a todos estes aumentos acabamos por perder muito dinheiro. Por exemplo, numa obra, só em estrutura bruta, com um orçamento de 2 milhões de euros, gasto cerca de 400 mil euros em ferro, e a nossa margem de lucro varia entre 5% e 10% , quando corre bem. Porque a nossa margem é muito variável, dependemos da chuva, do frio e do calor, e de muitos fatores que não nos permitem definir uma margem justa, só mesmo no final de cada obra sabemos o que nos resta . Estamos a falar de cem mil euros de benefícios, Mas se o preço do ferro passou de 400 para 800 mil euros, se retirarmos os cem mil euros de benefício máximo, já temos uma perda de cerca de 300 mil euros. E tivemos muitas obras como estas, o que provoca grandes perdas na empresa”, revela.

Como a situação piorou em ano e meio

Há cerca de 18 meses o cenário era completamente diferente. “Havia falta de mão de obra e as empresas recrutavam os trabalhadores como se fossem jogadores de futebol, porque havia muitas obras para fazer e pouca mão de obra”, diz o fundador da MaçonLux. “Entre o aumento salarial que teve que ser negociado, senão os empregados iam embora e a questão dos índex os custos salariais dispararam. Porque posso ter uma obra adjudicada por um milhão e durante essa obra apanhar três ou quatro índex e não posso aumentar o preço da obra que é fixo”, salienta.

“Para resolver a questão é continuar a trabalhar que foi o que sempre o fizemos”, adianta. Os preços dos materiais já começaram a baixar um pouco, mas nunca vão regressar aos valores antigos. O que pode acontecer é que, visto que o imobiliário está a atravessar uma crise, as casas não se vendem, as obras vão ser cada vez menos. E se não há trabalho também não se vende material. Caso não haja procura de material o preço vai baixar. Há fornecedores que me confessam que já estão a vender metade do que há um ano, ou seja no mercado nota-se uma baixa da procura”, diz.

"Conto com a colaboração e compreensão dos meus empregados e considero que juntos vamos conseguir ultrapassar esta crise", salienta. "Espero que o mercado imobiliário possa ser reativado o mais rápido possível, caso contrário haverá muitas empresas que não terão trabalho e a situação no nosso setor da construção será caótica", conclui.

Self made man António Manuel da Silva, Carvalho, gerente da MaçonLux. © Créditos: Alain Piron

Nasceu em Seia, Serra da Estrela e começou a trabalhar aos 11 anos, numa pedreira de granito. António Manuel da Silva Carvalho tinha feito a quarta classe. “Depois fui um ano para o seminário em Peso da Régua estudar para talvez um dia ser padre, mas não me agradou muito e decidi voltar para a minha terra onde comecei a trabalhar. Numa das obras em que andava com o meu pai a assentar granito, estava uma professora que me viu, assim pequenino, a trabalhar e disse que tinha que regressar à escola e acabou por me inscrever no 6° ano. Dos 12 aos 13 fui para a escola. Passei o 6° ano e fui para primeiro ano do liceu, mas a meio do ano a escola já não me dizia nada. Porque naquele ano em que trabalhei a minha mentalidade e a forma de ser mudaram. Por isso desisti da escola e fui trabalhar para as obras”, conta.

“O meu pai veio para o Luxemburgo e quando tinha 16 anos vim com ele. Estávamos em 1992. Depois fui trabalhar para uma empresa em Frisange e estive lá seis anos. Evoluí muito, mas o salário era sempre o mesmo. Em 1997 deu-me um flash na cabeça e decidi lançar a minha empresa”, relata. “Na altura não sabia falar francês, e ao contrário do que pensei não foi muito fácil lançar o meu negócio. Porque não tinha estudos tive que arranjar alguém com autorização que para ser técnico da empresa. Em 19 de março de 1998 lancei a Maçonlux”. Começou a trabalhar sozinho, mas neste momento já tem 270 trabalhadores.