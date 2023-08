Patrões querem avançar com despedimentos coletivos na construção

No caso desse dossiê penso que houve uma reatividade forte de cada ator. Mas no caso do setor da construção é preciso colocar as questões em perspetiva e há dois temas importantes. Existe a situação conjuntural no setor mas há também a negociação da convenção coletiva. Uma negociação que começou no verão de 2021. Porque a convenção terminou em 31 de dezembro de 2021 e começamos a negociar cinco meses antes. E a negociação dura até agora sem conseguirmos um acordo. Porquê?

Mas tiveram uma reunião com o Ministro do Trabalho por causa da falência da Manuel Cardoso?

A LCGB tinha estabelecido um catálogo de reivindicações com mais de uma dezena de pontos: em matéria de salários, formação e evolução mais rápida das pessoas com mais competência e formação, redução do tempo de trabalho e melhoria do prémio anual. Mas como a conjuntura se deteriorou fortemente, as federações de empregadores disseram-nos que tinham, cada vez mais, dificuldades em responder ao nosso caderno de reivindicações. Acabámos por assumir que tínhamos consciência da situação e que não podíamos negar a conjuntura desfavorável e as sucessivas crises que afetavam o setor.

O setor da construção atravessa as consequências do somar de várias crises: da crise da covid-19, da guerra na Ucrânia, da subidas dos preços da energia e das matérias primas, seguida do aumentar das taxas de juro e da inflação. E o setor da habitação começou a sentir os efeitos de todas estas crises o que aconteceu durante a negociação da convenção coletiva.

Depois, a 8 de agosto, as federações dos patrões enviaram uma nova carta muito mais provocadora em que dizem que agora na rentrée temos que nos encontrar para preparar um plano em matéria de emprego, mas também preparar um plano social setorial [despedimentos coletivos], que passa por dar possibilidade às empresas de despedir, com indemnizações de compensação.

Do lado do patronato houve uma obstinação. Porque acabámos por rever o nosso caderno de reivindicações. No dia 31 de maio, os sindicatos, em conjunto, fizeram uma conferência de imprensa em que criticamos a postura do patronato. Porque revimos as nossas reivindicações, compreendemos a situação, mas os assalariados continuam a trabalhar para que as construções terminem. Não tivemos qualquer resposta. Mas a 8 de julho recebemos uma carta das federações de empregadores em que faziam uma análise da situação e que nos diziam que seria necessário fazer um plano de emprego setorial para a construção. Depois dois acontecimentos importantes aconteceram: a falência da Manuel Cardoso que foi dramática para os assalariados e, ao mesmo tempo, um sinal importante, que foi o ministério da Economia tomar uma posição.

Digo claramente que a LCGB nunca irá inscrever-se num esquema que prevê a preparação dos despedimentos nas empresas. Estamos aqui para salvar, com todos os meios possíveis, os empregos. Agora basta. Temos que parar com as discussões nos jornais, pelo telefone e por carta. Temos que nos sentar todos à volta de uma mesa para analisar todos os detalhes e vermos onde é necessária ajuda e que medidas são necessárias. Aqui na LCGB não temos tabus quanto a essas questões. Estamos abertos à discussão, mas não nascemos ontem. Sabemos que há empresas que não estão em dificuldades e há outras que têm que ser ajudadas. Se estivermos a criar um esquema setorial, teremos que criar condições específicas para discutir entre os parceiros, em reuniões tripartidas em que estará também presente o Governo.

No início do mês de setembro. Depois de terminarem as férias coletivas. Vamos ter contactos para ver quando poderemos ter uma primeira reunião. Numa primeira fase, talvez as reuniões decorram entre patrões e sindicatos e depois envolvendo o Governo. Mas isto é inevitável. Porque cada um deve assumir as suas responsabilidades e é preciso enviar um sinal às empresas do setor. Porque o setor da construção é muito importante: funciona como um termómetro da economia luxemburguesa.

Neste momento não o posso confirmar. Não posso dizer que vai ou não vai acontecer. Sei que algumas empresas atravessam dificuldades no terreno com as quais estamos em contacto permanente para saber o que se passa. O que podemos dizer é que há menos trabalho e mais exigências na aplicação de regras e por vezes sancionam os trabalhadores mais rapidamente. Há empresas com uma redução de atividade e outras que têm estaleiros que ainda vão durar muito tempo. Temos que distinguir as empresas que trabalham mais no setor público, das empresas que trabalham maioritariamente no setor privado que são muito mais afetadas pela crise.

Sabemos que com a subida das taxas de juro as vendas no imobiliário caíram cerca de 30% e os bancos estão a dificultar os empréstimos. Sinais que dizem que temos de conversar. Não podemos dramatizar, mas também não podemos fingir que nada se passa. Porque há empresas que já tiveram muitos lucros no passado e agora é tempo de devolver algum desse lucro para a prioridade nas empresas que são os trabalhadores. Isso é também uma responsabilidade social dos empregadores. Não pode ser apenas o Estado a abrir as torneiras para ajudar, ou os sindicatos não exigirem mais nada, ou não são apenas os patrões que devem assumir tudo. Cada um tem que fazer esforços do seu lado. Porque não sabemos como estará a situação dentro de seis meses.