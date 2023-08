Patrões planeiam aumentar salários no Luxemburgo

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

É uma boa notícia para os trabalhadores do Luxemburgo. Os salários no país deverão aumentar em 2024, uma subida planeada pelos patrões e que não tem a ver com a indexação salarial.

A confirmação é dada através do resultado de um inquérito aos empregadores luxemburgueses, realizado pela consultora internacional WTW.

Na amostra, as 179 empresas inquiridas confirmam que planeiam aumentar o orçamento salarial em 3,4% para oferecer salários mais atrativos. As razões? A inflação e a escassez de trabalhadores num mercado difícil onde é necessário reter e atrair mais talentos.

Os resultados do inquérito revelam isso mesmo: 77% dos empregadores assumem que a pressão inflacionária obriga ao aumento do orçamento salarial, e 46% declaram que esta subida de salários é necessária face ao tal mercado de trabalho difícil.

"Aumentos superiores aos últimos anos"

E, embora este aumento de 3,4% seja inferior ao aumento médio real verificado em 2023 (3,8%), quase um terço (30%) das empresas afirmou que o seu orçamento salarial passou a ser superior ao que pensavam.

Ler mais:

Setor da construção é uma bomba relógio

"Embora os aumentos salariais previstos para o próximo ano sejam menores, continuam a ser muito superiores aos registados nos últimos dez anos. Isto mostra que as empresas se esforçam por se manterem competitivas num clima de emprego dinâmico", declara Mary Cloosterman, diretora sénior da WTW, no comunicado sobre o inquérito ao “budget” salarial das empresas luxemburguesas.

Trabalhadores mais exigentes

"As empresas que têm uma estratégia de remuneração clara e uma boa compreensão dos fatores que a influenciam conseguem melhor atrair e reter os trabalhadores, acompanhando assim um ritmo da mudança em que as certezas de ontem já não se aplicam", acrescenta a responsável da WTW, uma principais empresas de consultadoria, corretagem e soluções desta área a nível mundial.

Um salário atrativo é fundamental para reter e atrair os melhores talentos, mas é preciso mais do que isso, alerta Mary Cloosterman. Atualmente, a força de trabalho é “cada vez mais diversificada, exigente e dinâmica”, vinca esta especialista, sendo, por isso, “essencial compreender as suas necessidades e preferências específicas, ao mesmo tempo que se oferece aos empregados a experiência e as carreiras que estes pretendem dentro da empresa”.

Profissões mais procuradas

Apesar da crise que afeta alguns setores no país, sobretudo o da construção e do imobiliário, há empresas otimistas. Entre os empregadores inquiridos na sondagem da WTW, cerca de um terço (30%) declara que as perspetivas da sua atividade são superiores às inicialmente previstas, enquanto 63% assume que estão de acordo com o esperado.

Há empresas que planeiam contratar mais pessoal: 14% das inquiridas prevê aumentar o número de trabalhadores no próximo ano.

Ler mais:

Desemprego no setor imobiliário aumentou 120% no Grão-Ducado

Quais as profissões mais procuradas? Sete em cada dez empregadores preveem recrutar especialistas em informática (TI), 50% aposta em mais especialistas de venda e comerciais e 49% procura engenheiros.

A sondagem da WTW sobre o orçamento salarial foi realizada junto de empresas de 150 países de todo o mundo, tendo sido recolhidas 33 mil respostas.