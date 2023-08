Os motivos para os preços dos combustíveis não pararem de aumentar

Tanto no Luxemburgo como nos países vizinhos, o preço do combustível voltou a aumentar nas últimas semanas. No entanto, o Grão-Ducado continua a ser o local mais barato para abastecer.

As atuais tensões no mercado do ouro negro explicam em parte a subida dos preços. © Créditos: Lex Kleren

São estes os valores: 1,657/l para a gasolina Super 95, 1,862/l para a Super 98 e 1,597/l para o gasóleo. Há vários meses que os preços dos combustíveis no Luxemburgo não eram tão elevados. É preciso recuar até março-abril deste ano, ou mesmo até ao final de 2022 para alguns combustíveis, para encontrar preços semelhantes. Depois de uma pausa na primavera, o custo da energia volta a disparar. E, em pleno verão, aumenta um pouco mais o orçamento de quem gosta de andar de carro nas férias.

A situação não se limita ao Luxemburgo, pois os países vizinhos também estão a assistir a um aumento do preço dos combustíveis. É o caso, nomeadamente, de França, onde o gasóleo e a gasolina sem chumbo SP95-E10 aumentaram, em média, 14 e 11 cêntimos, respetivamente, desde o início de julho, segundo as estatísticas do Ministério da Transição Energética publicadas na passada sexta-feira.

No Luxemburgo, segundo o site carbu.com, que acompanha os preços em vários países, o gasóleo foi o que mais subiu desde o início de julho (+15,7 cêntimos/litro). A Super 95 e a Super 98 aumentaram cerca de 9 cêntimos/litro no espaço de um mês.

Várias razões

Como se explica esta subida? Entrevistado pela Europe 1, René Jean Souquet-Grumey, vice-presidente da secção das estações de serviço e das novas energias do sindicato Mobilians, avançou várias explicações, entre as quais um "produto bruto mais caro", um "euro mais fraco em relação ao dólar" - a moeda em que o "ouro negro" é transacionado - e uma procura mundial "bastante sustentada". As tensões no mercado internacional dos produtos petrolíferos estão também a fazer subir os preços.

Nos mercados, os preços do petróleo estão próximos dos níveis mais elevados dos últimos três meses. No final de junho, o barril de petróleo bruto Brent do Mar do Norte, a referência na Europa, era negociado em média a cerca de 75 dólares, mas atualmente ultrapassa os 85 dólares.

Entre o início de julho e o início de agosto, os preços do petróleo bruto subiram quase continuamente, com o Brent a ganhar cerca de 12% e o West Texas Intermediate (WTI) quase 15%, num mercado cada vez mais apertado.

Um mercado tenso

Nove países da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados), incluindo Riade e Moscovo, os dois pesos pesados do grupo, introduziram também, desde maio, cortes voluntários na produção, num total de 1,6 milhões de barris por dia até 2024, a fim de apoiar os preços.

Em junho, a Arábia Saudita anunciou uma redução voluntária suplementar da produção de um milhão de barris por dia para o mês seguinte, que prolongou por duas vezes, para agosto e agora também para setembro. Na sequência, a Rússia declarou também que iria reduzir as suas exportações de petróleo bruto em 500.000 barris por dia em agosto e 300.000 em setembro.

Tudo isto contribui para fazer subir os preços no mercado do "ouro negro".

No entanto, os preços do petróleo estão ainda muito longe do seu nível médio em 2022, quando ultrapassaram a barreira simbólica dos 100 dólares, após o início da guerra na Ucrânia e os problemas de abastecimento causados pelo embargo ao petróleo russo. Entre meados de junho e o início de julho de 2022, os preços do gasóleo, como os do SP-95 e do SP95-E10, ultrapassaram os 2 euros por litro em França, mas também no Luxemburgo e na Bélgica.

Nessa altura, foram lançados subsídios para travar a subida do preço dos produtos petrolíferos. Já não é esse o caso, nem no Luxemburgo nem nos países vizinhos.

Onde abastecer?

Qual é então o melhor local para abastecer? O Luxemburgo recuperou o primeiro lugar há alguns meses, depois de o ter perdido quando foram introduzidos descontos substanciais (de 30 a 50 cêntimos em algumas estações de serviço) em França.

Para comparar os preços de um país para outro, é preciso ter em conta o preço máximo na bomba. No Luxemburgo, por exemplo, paga-se 1,597 euros por um litro de gasóleo (preço máximo de venda).

Em Metz, o preço máximo do gasóleo rodoviário em 11 de agosto era de 1,925 euros por litro.

Em Arlon, do lado belga, o litro de gasóleo custava 1,953 euros na sexta-feira.

Com uma diferença de mais de 30 cêntimos por litro, é fácil constatar que o turismo na bomba no Luxemburgo ainda tem um futuro promissor pela frente, mesmo que seja suscetível de se tornar menos atrativo no futuro com o aumento anual confirmado da taxa de carbono.

*Notícia atualizada com o preço da Super 95, que sofre um aumento esta terça-feira.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)