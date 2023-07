O que fazer se a sua empresa declarar falência

São cada vez mais as empresas a declarar falência no setor da construção, um dos maiores empregadores dos trabalhadores portugueses. Se se encontra numa destas situações saiba o que fazer.

O departamento de construção da central sindical LCGB preparou uma brochura, em português, em que explica os passos a seguir no caso da falência de uma empresa.

Em primeiro lugar, lê-se que “antes de ser decretada a falência o trabalhador assalariado deve apresentar-se no seu local de trabalho ou solicitar uma despensa de trabalho”.

Depois de decretada a falência o trabalhador deve:

Proceder à reclamação de créditos no mais curto espaço de tempo; Inscrever-se como desempregado na ADEM. Caso seja transfronteiriço de fazer a inscrição nos serviços do país em que habita; Criar o seu processo de pedido de subsídio de desemprego junto do serviço competente.

Após o envio da reclamação de créditos, o administrador de falência faz a primeira verificação de créditos. Se o administrador de falência não dispuser de fundos suficientes, o Fundo de Garantia Salarial garante o pagamento do montante reclamado. Neste caso, o montante máximo pago não pode exceder os 15 mil euros, por trabalhador. O trabalhador deve contar com um tempo de espera que pode chegar aos 2/3 meses.

Um adiantamento da ADEM

O trabalhador pode requerer um adiantamento sobre os seus créditos à ADEM logo que a reclamação de créditos seja entregue.

Subsídio de desemprego

Os residentes no Grão-Ducado podem receber o subsídio de desemprego no Luxemburgo depois de se inscreverem na ADEM. Os trabalhadores transfronteiriços devem inscrever-se nos serviços de emprego do seu país de residência. O subsídio de desemprego só será pago após o pagamento da reclamação de créditos e, no mínimo, dois meses, após a falência.

Prestações familiares

Caso o trabalhador receba o abono de famíla do seu filho/filhos em seu nome, deve passá-lo imediatamente para o nome do outro progenitor. Porque quando se perde o emprego deixa de se ter direito a esta prestação familiar. O pedido de alteração deve ser feito na Caisse Pour l'avenir des enfants.

Indemnização a receber em caso de falência