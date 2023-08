Número de horas trabalhadas continua abaixo dos níveis pré-pandemia

Segundo dados do Statec, o setor da construção também contribuiu para a redução do trabalho prestado em 2022.

Apesar de uma retoma após a crise a covid-19, o número de horas trabalhadas no Luxemburgo continua abaixo dos níveis pré-pandemia.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), divulgados no último ‘flash’ conjuntura, tanto no Grão-Ducado como nos países vizinhos a duração do trabalho continua entre 1% e 2% abaixo dos níveis de 2019.

Para 2023 e 2024, o gabinete de estatísticas prevê um novo recuo de 0,7% e 0,3%, respetivamente, valores que respeitam a tendência observada antes da crise pandémica.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.