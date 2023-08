Novo 'index' pode chegar no próximo mês

O Statec assegura que indexação dos salários acontece no terceiro trimestre do ano.

Como já tinha sido falado no início do mês, o Statec confirmou agora que o próximo 'index' vai acontecer no terceiro trimestre de 2023, logo, em agosto ou setembro.

Assim, a terceira parcela da indexação salarial pode ser acionada no mês que vem e estar em vigor em setembro. Ou, no máximo, ser acionada em setembro e funcionar em pleno em outubro.

O 'index' automático acontece quando a atual inflação excede os 2,5% relativamente à última indexação salarial e, desta forma, os salários aumentam automaticamente também 2,5%.

Alimentos continuam caros

De acordo com o 'Flash Conjuntura" de julho do Statec, em junho, a taxa de inflação anual continua a diminuir, situando-se em 3,2%, contra 7,4% do ano anterior.

Esse abrandamento é explicado, em parte, pelos preços de energia mais baixos, o que contribuiu também para a queda de 1.2% em junho do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCN, sigla em francês).

Já a taxa de inflação anual subjacente (que mede o índice total excluindo os produtos alimentares e energéticos) permanece relativamente estável, mas ainda alta, nos 4.7%, o mesmo valor do período homólogo do ano passado.

Os alimentos continuam caros no país, com uma subida num ano de 11,2% (após um pico histórico de 13,3% em março). Já "os serviços devem ficar mais caros nos próximos meses", indica o Instituto de Estatística.

Os preços da eletricidade e gás caíram consideravelmente desde o pico em 2022, mas ainda não chegaram a valor pré-pandemia, no segundo trimestre de 2023.