Nível de riqueza no Luxemburgo é de meio milhão por adulto

Em 2022, a riqueza por adulto no Luxemburgo foi de 585.950 dólares (cerca de 537.367 euros). Segundo o recente Global Wealth Report 2023, do Credit Suisse e o UBS, divulgado esta semana, este montante inclui aproximadamente 244.973 dólares (224.662 euros) em riqueza financeira, 450.808 dólares (413.430 euros) em riqueza não financeira e 109.687 dólares (100.593 euros) em dívida. Em termos medianos, a riqueza por adulto no Grão-Ducado foi de 360.715 dólares (330.807 euros).

O relatório revela também, de acordo com o Paperjam, que 15,7% dos luxemburgueses têm um nível de riqueza avaliado em mais de um milhão de dólares, uma proporção bastante acima da dos países vizinhos: 3,9% na Alemanha, 5,6% na França e 5,9% na Bélgica.

Apesar destes valores, no Grão-Ducado, tal como no resto do mundo, o nível de riqueza caiu. O valor de 2022 representa uma quebra de 2,8% face a 2021, quando a riqueza por adulto no Luxemburgo se situava nos 602.651 dólares, face aos 552.683 dólares de 2022. Em termos globais, a riqueza privada, no país, cuja riqueza representa apenas 0,1% da riqueza mundial, caiu de 304 para 299 mil milhões de dólares entre 2021 e 2022.