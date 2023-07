Não se perdiam tantos empregos desde 2016

Esta realidade deve-se ao aumento do número de falências em 13% no primeiro semestre do ano, segundo o Statec.

Entre janeiro e junho, perderam-se 1.338 empregos no Luxemburgo em comparação com os 927 registados no período homólogo, o equivalente a uma subida de mais de 44%, estimou o Instituto Nacional de Estatística (Statec).

"É preciso recuar até 2016 ou antes disso para encontrar níveis de perda de emprego semelhantes ou mais altos", resumiu o Statec em comunicado divulgado na quarta-feira.

Esta realidade deve-se ao aumento do número de falências no primeiro semestre do ano, para quase 13% em relação ao ano anterior. Esta subida, que tem sido particularmente acentuada desde o final de 2022, reflete as dificuldades das empresas em combater a inflação e a escalada dos preços da energia.

Nos primeiros seis meses do ano, houve 556 empresas a declarar falência. Do total, 113 eram holdings e fundos de investimento.

No setor do comércio, foram assinaladas 104 falências, mais 6% comparativamente ao período homólogo, que originaram a perda de cerca de 100 empregos.

Na construção, indústria que tem verificado uma crise sem precedentes, o aumento foi de 104% em relação ao primeiro semestre de 2022, levando à extinção de 470 empregos, o equivalente a 35% do total de postos de trabalho perdidos por conta de falências.

Já na hotelaria, restauração e cafetaria (horeca) foram registadas 62 falências, mais 35% do que no período homólogo, que conduziram ao desaparecimento de 238 empregos,