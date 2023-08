Não recebeu o crédito de imposto no salário de julho? Saiba quando chega o aumento

O CIC, que os trabalhadores do Luxemburgo vão passar a receber mensalmente, faz parte do pacote do combate à inflação para reduzir o excesso da carga fiscal gerado pela indexação salarial.

No final deste mês, irá receber o CIC de agosto mais os retroativos mensais de janeiro até julho. © Créditos: Freepik

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Se não recebeu o crédito de imposto de conjuntura (CIC) com o salário de julho não se preocupe, pois irá recebê-lo com a remuneração de agosto. Além do montante referente ao mês atual, irá ainda auferir os retroativos mensais deste crédito, de janeiro até julho.

Questionada pelo Contacto, fonte oficial do Ministério das Finanças garantiu que "os CIC dos trabalhadores por conta de outrem e os CIC dos pensionistas devidos para os meses de janeiro de 2023 a julho de 2023 devem ser creditados de uma só vez até ao final de agosto de 2023, o mais tardar".

Assim, receberá um total de oito meses do CIC, cujo valor varia consoante o salário. Por exemplo, quem recebe o salário mínimo não qualificado - 2.508 euros brutos - beneficia do CIC mais baixo, de 13,04 euros mensais. Neste caso, o trabalhador beneficiará de um total de 104,32 euros no final deste mês.

Se o seu salário é, por exemplo, de 3.500 euros, o CIC é de 27,72 euros mensais. Calculando o CIC de agosto com os sete CIC de janeiro a julho, o valor total será de 221,76 euros.

O montante do CIC vai aumentando quanto mais elevado for o salário, mas até a um teto de 48 euros. Este valor é atribuído a quem possui um vencimento igual ou superior a 10 mil euros. Estas pessoas irão receber um total de 384 euros no final deste mês.

Confira a tabela com os salários brutos e o respetivo valor do CIC:

Montantes mensais do crédito de imposto de conjuntura (CIC)

Salário CIC Salário CIC

2.508€ 13,04€ 4.750€ 44,00€ 2.750€ 16,62€ 5.000€ 44,00€ 3.009€ 20,45€ 5.250€ 44,00€ 3.250€ 24,02€ 5.500€ 44,00€ 3.500€ 27,72€ 5.750€ 44,00€ 3.750€ 31,42€ 6.000€ 44,00€ 4.000€ 35,12€ 6.250€ 44,00€ 4.250€ 38,82€ 9.750€ 46,35€ 4.500€ 42,52€ 10.000€ 48,00€

O crédito de imposto de conjuntura faz parte do pacote do combate à inflação “Solidaritéitspak 3.0”, acordado na tripartida pelo Governo, sindicatos e empresas para reduzir o excesso da carga fiscal gerado pela indexação salarial dos trabalhadores residentes e transfronteiriços, assalariados e independentes.

Ler mais:

Salários e pensões devem voltar a aumentar após as férias

Esta medida foi aprovada no dia 29 de junho, entrando em vigor no mês seguinte.

O CIC será pago mensalmente nos salários e nas pensões. Na sua criação, que visa compensar a carga fiscal das duas tranches de índex de janeiro e abril, ficou decidido que teria efeitos a partir de janeiro de 2023 e que os trabalhadores receberiam os respetivos retroativos no mês em que começasse a ser aplicado.