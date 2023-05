Luxemburgo. O pior da crise está a passar

Comissão Europeia

O consumo privado está a recuperar e em 2024 o crescimento económico voltará aos níveis de antes da pandemia, segundo as previsões semestrais da Comissão Europeia. Este ano a inflação reduzirá para 3.2%, depois de já ter sido de 8.2%.

Em 2023 o crescimento do Produto Interno Produto (PIB) no Luxemburgo continuará a ser baixo comparado com os anos anteriores à pandemia, devendo situar-se em 1.6%. Mas em 2024 atingirá os 2.4% e deverá voltar aos níveis de antes da pandemia, ou seja, de 2019. Estas são as previsões macroeconómicas apresentadas esta segunda-feira pela Comissão Europeia, no que diz respeito ao Luxemburgo.

O título do documento relativo ao Grão-Ducado explica o que os técnicos esperam que aconteça até ao fim deste ano: “Uma perspetiva melhor no meio de desafios persistentes”. Ainda não é o momento de abrir garrafas de champanhe a comemorar o fim da crise, mas é menos mau do que o previsto no balanço de há seis meses.

Porém, o crescimento económico deste exercício de 2023 será abaixo da média devido a “um consumo privado mais reduzido e um investimento mais fraco devido a condições financeiras mais rigorosas e incerteza geopolítica”, diz o relatório da Comissão Europeia.

No último trimestre de 2022, o PIB luxemburguês contraiu em 3.8%, por causa da diminuição do consumo privado, das exportações e do investimento, e particularmente no setor da construção, explica-se nestas chamadas previsões de primavera. E foi no setor financeiro que houve um maior enfraquecimento da atividade, com uma queda no valor acrescentado muito acentuada.

Ler mais:Luxemburgo. É nestes setores que a hora de trabalho é mais bem paga

Mas isto foi o passado, e o futuro, mesmo durante a incerteza em que a guerra na Ucrânia nos coloca, parece agora mais risonho. “O consumo privado parece recuperar, apoiado pelas poupanças extraordinárias e pela introdução de medidas governamentais de apoio adicionais”. As exportações deverão contribuir positivamente para o crescimento do PIB (que atingirá os 1.6% este ano) – apesar de tudo ainda abaixo da tendência antes da pandemia. Em 2024, a tendência deverá voltar ao ‘normal’, ou seja, aos números de antes da covid-19 surpreender o mundo. Pelo contrário, o investimento deverá manter-se fraco uma vez que as taxas de juro continuam a pesar na capacidade de contrair empréstimos.

Um mercado laboral que continua resiliente

Um bocadinho menos vigoroso até ao fim do ano, mas mesmo assim resiliente é como deverá apresentar-se o mercado de trabalho até ao final do próximo semestre. O crescimento do emprego que estava a subir a uma taxa de 3.5% em 2022 irá abrandar para 2.4% em 2023 e ainda ligeiramente mais baixo em 2024, ano em que poderá crescer a apenas 2.3%. Já o desemprego vai crescer ligeiramente. Era de 4.6% em 2022, vai chegar aos 4.8% em 2023 e atingirá os 5% em 2024.

A inflação global aumentou para um record de 8.2% em 2022, sobretudo graças ao impacto da subida dos preços da comida e da energia. Mas deverá cair em 2023 e em 2024. No que diz respeito aos preços da energia, no período da previsão, eles devem baixar, também graças ao pacote governamental do Solidaritéitspak. O índice de preços no consumidor deve cair para 3.2% em 2023 e 2.6% em 2024.

A Europa a sair da crise, mesmo no meio da guerra

Segundo a interpretação da Comissão Europeia das previsões económicas para os 27 países apresentadas esta segunda-feira, “a economia europeia continua a mostrar-se resiliente num contexto global desafiante”. A explicação é que “os preços mais baixos da energia, a diminuição dos constrangimentos nas cadeias de fornecimento e um forte mercado laboral levaram a um crescimento moderado no primeiro trimestre de 2023, afastando os temores de uma recessão”.

Ler mais:Quanto ganha um trabalhador da construção?

Em toda a UE, espera-se um cenário macroeconómico melhor do que o inicialmente previsto, mesmo enquanto continua uma guerra devastadora a leste. Este ‘melhor que o esperado’, significa que as previsões de crescimento do PIB sejam elevadas para 1% em 2023 (quando tinham sido de 0.8% na previsão de inverno) e que a previsão de crescimento para 2024 seja agora de 1.7% (e foi de 1.6% na previsão de inverno).

Em resumo, “a economia europeia conseguiu conter o impacto adverso da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, ultrapassar a crise da energia graças à diversificação dos fornecedores e uma queda assinalável no consumo de gás”. Por sua vez, a redução dos preços da energia teve um efeito de bola de neve na economia, ao reduzir os custos de produção. Sublinha o relatório da Comissão que os consumidores estão também a ver os preços das suas faturas de energia a cair, “embora o consumo privado continue diminuto por o crescimento dos salários ser inferior à inflação”.

A turbulência que vem do mundo da finança

A inflação deverá manter-se genericamente elevada em todo o território da UE e as condições de financiamento continuarão igualmente difíceis. Apesar do Banco Central Europeu e de outros bancos considerarem que o ciclo de subida de taxas de juro está perto do fim, “a turbulência recente no setor financeiro deverá aumentar a pressão sobre os custos e o acesso ao crédito”. Isto irá atrasar o crescimento do investimento, atingindo particularmente os investimentos no mercado imobiliário.

Mas no meio de uma previsão macroeconómica genericamente positiva e melhor do que o que se esperava (sobretudo pela redução dos preços da energia), a Comissão alerta para riscos, agora vindos da agitação financeira que o mundo está a atravessar. “Novos desafios podem advir para a economia mundial, na sequência da disrupção do setor bancário ou relacionado com tensões geopolíticas mais vastas”. A incerteza quanto à evolução da guerra na Ucrânia é uma dessas tensões geopolíticas que não se sabe a que ponto podem escalar.