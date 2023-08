Luxemburgo tem a segunda taxa de inflação mais baixa da UE

O país registou uma taxa de 2%, tendo a Bélgica apresentado o valor menor no conjunto dos países comunitários.

A taxa de inflação anual na zona euro recuou para 5,3% em julho, após 8,9% no mesmo mês de 2022, e 5,5% em junho de 2023. O Luxemburgo e a Bélgica foram os países que registaram os valores mais baixos, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, as taxas anuais de inflação mais baixas foram registadas na Bélgica (1,7%), seguindo-se o Luxemburgo (2%) e depois a Espanha (2,1%).

Já as mais elevadas verificaram-se na Hungria (17,5%), na Eslováquia e na Polónia (ambas com 10,3%).

Portugal registou a oitava taxa mais baixa da UE, de 4,3%, abaixo da média comunitária e da área da moeda única.

Os dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat indicam que a taxa de inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor atingiu em julho de 2023 o valor mais baixo deste ano e um dos mais reduzidos dos últimos meses, ao fixar-se em 5,3%.

Esta percentagem compara então com 5,5% em junho deste ano e com 8,9% no período homólogo de 2022.

No conjunto da União Europeia (UE), a taxa inflação anual foi de 6,1% em julho de 2023, contra 6,4% em junho deste ano e 9,8% no mês homólogo de 2022.

