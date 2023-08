Luxair separa-se do Cargocenter depois de quase 50 anos de atividade

A Cargolux, entre outras empresaas, está interessada em continuar a gerir as cargas no Findel.

Procura-se um novo operador para gerir as cargas no aeroporto do Luxemburgo. O Conselho de Administração da Luxair decidiu, em maio, não participar no concurso público deste ano. A razão será provavelmente a seguinte: o centro de carga tem de ser modernizado, o que representa um custo de várias centenas de milhões de euros: dinheiro que a companhia aérea luxemburguesa não dispõe.

A Luxair tenciona, pelo contrário, concentrar-se na sua atividade de companhia aérea. A questão de saber quem assumirá a exploração do centro de carga do aeroporto luxemburguês continua, por enquanto, em aberto. Quando questionada sobre este assunto, a Luxair respondeu que não faria "qualquer comentário sobre este assunto" no contexto do atual concurso público.

Segundo a RTL, o concurso público em curso para os próximos sete anos conta com três candidatos, entre os quais a Cargolux. A Cargolux gere atualmente cerca de 80% das atividades de transporte aéreo de mercadorias do Luxemburgo. As primeiras decisões sobre o concurso europeu deverão ser tomadas até ao final de outubro.

Volume de carga volta a baixar após a pandemia

Mesmo nos primeiros tempos do centro especializado, era sobretudo a empresa de transporte aéreo de mercadorias Cargolux a responsável pela maior parte do volume de carga no Findel. A construção do atual edifício começou em meados dos anos 90 por razões de espaço, mas já foi entretanto ampliado. O centro de carga foi particularmente importante durante a pandemia.

O transporte de mercadorias aumentou primeiro 6% em 2020 e depois mais 20% em 2021, atingindo quase 1,1 milhões de toneladas - um resultado recorde. No ano passado, este boom chegou ao fim e o volume caiu 11%. No início de 2023, a tendência também era claramente descendente, com uma queda anual de 20% nos primeiros cinco meses do ano. "No início do ano, os volumes de transporte aéreo de mercadorias voltaram ao ponto em que se encontravam antes do início da pandemia", revelou a autoridade estatística.

O centro de carga emprega atualmente cerca de 1.200 pessoas. Até ao momento, não há qualquer indicação de que estes postos de trabalho estejam ameaçados. Na segunda-feira, o deputado do CSV, Marx Spautz, apresentou uma pergunta parlamentar sobre este assunto ao Ministério da Mobilidade, que detém a pasta do aeroporto.

1.200 trabalhadores não estarão em risco

Quais são as consequências de uma mudança de operador para os cerca de 1.200 trabalhadores e quais as possíveis repercussões noutros serviços da Luxair e no próprio aeroporto? A pergunta foi feita por François Bausch (Déi Gréng).

O secretário do LCGB, Paul de Araújo, explicou que o sindicato partia do princípio de que, se o operador do centro de carga mudasse, os trabalhadores permaneceriam nos seus postos e que o acordo coletivo seria respeitado. De acordo com as informações do responsável, este aspeto estaria igualmente incluído nas condições do concurso.

Com um lucro líquido de cerca de 1,44 mil milhões de euros, a Cargolux alcançou o seu terceiro resultado recorde consecutivo em 2022. A Luxair detém uma participação de 35,1% na Cargolux. O grupo Luxair registou um lucro operacional consolidado de 1,5 milhões de euros em 2022, em comparação com uma perda de 30,7 milhões de euros no ano anterior.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira).