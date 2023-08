Loja Ana Sousa fecha as portas na Gare

A marca de roupa portuguesa acaba de fechar a loja que tinha na avenida da Gare. A Ana Sousa fica assim apenas com uma loja no Luxemburgo, situada em Ettelbruck.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A emblemática Avenue de la Gare continua a perder lojas. Depois da H&M e da Maison du Monde, é a vez da loja da Ana Sousa fechar definitivamente as portas. A marca portuguesa fica assim, apenas, com uma loja no Luxemburgo situada em Ettelbruck. Atualmente existem 35 espaços comerciais vazios na zona da Gare. Recorde-se que o Luxemburgo foi o primeiro mercado em que Ana Sousa apostou quando iniciou processo de internacionalização em 2021.

"Enquanto Cidade do Luxemburgo, temos a responsabilidade de criar as condições-quadro para que todos se sintam bem. Estamos conscientes de que os tempos são difíceis...", explica Maurice Bauer, na sua entrevista ao Wort sobre os espaços comerciais vazios na zona da estação.

Desde o mês passado, Maurice Bauer, de 52 anos, é, entre outras funções, vereador do comércio na capital. E isto numa altura em que a situação em torno da estação não é propriamente animadora. A cidade admite-o. O Luxemburgo vive atualmente uma crise. E muitas pessoas não podem (ou não querem) pagar certas coisas.

Na qualidade de antigo vereador social da Cidade do Luxemburgo, Maurice Bauer conhece os problemas da zona da estação de um ângulo diferente.

Segundo Maurice Bauer, a cidade esforça-se por criar um ambiente atrativo para as empresas. É algo que está a tentar alcançar em colaboração com a associação de comerciantes e várias empresas locais. Há uma série de razões que explicam o facto de existirem tantas lojas vazias. E diferentes circunstâncias podem influenciar ou alterar esta situação. Se o poder de compra das pessoas está a diminuir, as mãos da cidade também estão atadas.

Maurice Bauer sublinha também que não tem qualquer influência sobre o facto de as grandes superfícies estarem a empurrar as lojas e os clientes para fora do centro. Mas recorda que a cidade está a tentar dinamizar a zona da estação. Quer seja através da feira, dos mercados de rua, da braderie, das luzes de inverno ou das feiras da ladra. Atividades que devem ajudar a atrair as pessoas de volta.