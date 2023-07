Inflação e guerra na Ucrânia fazem disparar despesa do Luxemburgo

Com uma subida de 18% na despesa pública, o défice aumentou para 228 milhões de euros no primeiro semestre.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Os esforços orçamentais para conter a inflação e as ajudas militares e humanitárias à Ucrânia estão a ter impacto nas contas públicas do Luxemburgo. Segundo os números apresentados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, a despesa da administração central cresceu 17,9% até 30 de junho, totalizando 13,1 mil milhões de euros e representando um aumento de 2 mil milhões de euros face a igual período do ano anterior.

Já a receitas arrecadas pela administração central no seu conjunto, durante os seis primeiros meses de 2023, foram cerca de 12,9 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 5,4 % em comparação com o mesmo período de 2022.

A 30 de junho, o Grão-Ducado tinha, assim, um défice público superior a 200 milhões de euros. "No seu conjunto, a receita e a despesa apontam para um défice de 228 milhões de euros da administração central no final do primeiro semestre de 2023", referem os dados da ministra das Finanças.

O que aumentou a despesa?

No comunicado de apresentação das contas do Estado, a ministra das Finanças reconhece o "forte aumento das despesas públicas" e atribui-o a um somatório de fatores que se traduziram numa subida dos encargos do Estado. Desde logo, os "vários subsídios atribuídos às famílias e às empresas, nomeadamente ao abrigo dos regimes 'Energiedësch' e 'Solidaritéitspak 1 e 2.0' ".

O custo destes dois pacotes ascendia a um total de 942 milhões de euros no final de junho.

Este tipo de encargos deverá continuar a ter impacto nas contas públicas dos próximos meses, já que, como refere o Ministério das Finanças, a maioria das disposições do 'Pacote Solidariedade 3.0' ainda não tinha entrado em vigor a 30 de junho, pelo que "as despesas conexas terão um impacto nas finanças públicas no segundo semestre do ano e em 2024".

Ler mais:Bruxelas quer que Luxemburgo aumente a idade da reforma

Também as ajudas à Ucrânia, quer as diretas, quer as indiretas, têm impacto nas contas. As despesas associadas à guerra na Ucrânia, que incluem principalmente equipamento militar e o acolhimento de refugiados, ascenderam até à data a 188 milhões de euros, revelam os dados do Governo.

Já as garantias estatais concedidas às empresas, relacionadas com as consequências da guerra, representavam, a 30 de junho, 205 milhões euros - 90% de 228 milhões de euros. Durante o primeiro semestre do ano, foram concedidos 15 novos empréstimos ao abrigo deste regime, num total de cerca de 23 milhões de euros, o que representa um aumento de 11% em relação a 31 de dezembro de 2022.

As contas do Governo destacam ainda a "contribuição excecional de 247 milhões de euros" que o Luxemburgo fez para o orçamento da União Europeia (UE) em março de 2023, na sequência de uma reavaliação do crescimento económico.

Ler mais:Luxemburgo e Portugal integram grupo que vai treinar pilotos ucranianos

Dívida pública acima dos 20% do PIB

No que respeita à dívida pública, os números apresentados pela ministra das Finanças mostram que esta se situava, em junho deste ano, nos 22,2 mil milhões de euros, o correspondente um rácio dívida/PIB de 27,1%.

Depois do resgate de uma obrigação de 2 mil milhões de euros, a 10 de julho de 2023, a dívida pública desceu ligeiramente, passando a fixar-se nos 20,2 mil milhões de euros, ou seja, 24,7 % do PIB.

Apesar de, em termos gerais, o peso da dívida no PIB do Grão-Ducado ser dos mais baixos da UE, o país foi o Estado-membro com os maiores aumentos no rácio da dívida pública face ao PIB no primeiro trimestre deste ano.

Ler mais:PIB. Luxemburgo é o estado da UE com maior aumento no peso da dívida

De acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo Eurostat, comparando o primeiro trimestre de 2023 com o de 2022, o Luxemburgo viu o seu rácio aumentar 5,4 pontos percentuais (pp). Também na comparação entre os primeiros três meses deste ano e o quatro trimestre de 2022, foi o país com maior subida: equivalente a 3,4 pp.