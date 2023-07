Imobiliárias contribuem para o aumento dos preços da habitação

Share this with email

A Autoridade para a Concorrência considera que os promotores e as agências imobiliárias têm alguma influência sobre a escalada dos preços das casas que se tem verificado nos últimos anos, segundo refere em comunicado divulgado na quarta-feira.

No âmbito de um inquérito realizado ao setor do imobiliário residencial no Grão-Ducado, o órgão de fiscalização declara que "não se pode excluir que a falta de mão de obra resulte de um esforço concertado dos empregadores para manter os salários baixos e tornar o recrutamento menos atrativo".

Este cenário, acrescenta, é "suscetível de reduzir a possibilidades de construção e, por conseguinte, o número de novas habitações construídas (efeito volume negativo), aumentando simultaneamente o seu preço de venda (efeito preço positivo)".

83% dos terrenos são de pequeno grupo de proprietários

Após a divulgação do inquérito, o ministro da Economia expressou a sua concordância face às conclusões apresentadas. "Os promotores e as agências imobiliárias contribuíram largamente para o aumento dos preços da habitação nos últimos anos", sublinhou em comunicado publicado no Twitter.

Franz Fayot destacou que, segundo o relatório, 83% dos terrenos existentes para construção são propriedade de um reduzido número de empresas e particulares, acrescentando que a especulação sobre esses terrenos faz aumentar os preços das casas.

A Autoridade da Concorrência revelou também que, entre 2010 e 2020, os promotores imobiliários aumentaram as suas margens brutas em quase oito vezes. Paralelamente, o número de novas habitações construídas manteve-se estagnado.