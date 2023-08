Há apoios de até 160 euros/m2 para construir uma casa sustentável

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A sustentabilidade é cada vez mais uma prioridade para os proprietários do Luxemburgo, fruto da crescente consciência ambiental que se vai formando entre os cidadãos e das diversas políticas de transição ecológica e energética implementadas pelo Governo.

O Pacote Banco Climático e Habitação Sustentável, aprovado em 2017, determina, entre outras medidas, subsídios para apoiar a sustentabilidade na construção de uma casa e a instalação de equipamentos técnicos que priorizem as energias renováveis.

Quem pode pedir este apoio?

São elegíveis para este apoio particulares, empresas de direito privado e empresas de direito público, exceto o Estado.

O pedido pode ser apresentado pelo representante legal de um grupo de particulares ou privados, desde que ele faça parte desse grupo.

Pode ser, ainda, apresentado pelo(s) proprietário(s) da casa, salvo nos casos de mudança de titular, em que o novo proprietário renuncie ao apoio a favor do anterior, que fez os investimentos.

Ler mais:

'Klimabonus'. Governo apresenta novo apoio para facilitar transição ecológica e energética

Para que tipos de habitação?

Este subsídio abrange casas unifamiliares ou habitações inseridas num complexo de apartamentos, cuja licença de construção tenha sido solicitada entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021.

Adicionalmente, a habitação tem de cumprir determinados critérios técnicos. Concretamente, é preciso obter 60% da pontuação existente para 46 requisitos relacionados com sustentabilidade, ecologia, instalações técnicas ou funcionalidade. Mais detalhes podem ser consultados aqui.

Quais os valores do subsídio?

Os apoios atribuídos são calculados com base na superfície de referência que consta do certificado de desempenho energético da casa.

Nas habitações unifamiliares, o subsídio cobre uma área de 150m2 e é de 160 euros por m2. Já nos apartamentos dividem-se em duas categorias: os que têm uma área de referência energética inferior ou igual a 1.000m2 e os que vão além desse valor.

No primeiro caso, as superfícies de até 80m2 têm direito a um subsídio de 140 euros por m2 e as que se situem entre 80 e 120m2 podem receber 85 euros por m2. No segundo, as áreas nos mesmos intervalos são abrangidas por um apoio de 100 euros e de 55 euros por m2.

Ler mais:

Governo quer todas as casas do Luxemburgo com energia solar

Como e onde fazer o pedido?

Os pedidos para este apoio devem ser feitos online, após o término das obras, através do site ou app do MyGuichet.lu, por correio ou presencialmente no Balcão Único de Apoios à Construção, no prazo de quatro anos a partir de 31 de dezembro do ano civil a que a fatura se refere.

Esta deve estar datada entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2024, inclusive, e o pedido deve ser feito, no máximo, até 31 de dezembro de 2026.

Além do formulário propriamente dito, são exigidos vários documentos como uma cópia da autorização de construção, um certificado de desempenho energético, entre outros. A lista completa pode ser consultada no site do MyGuichet.lu.