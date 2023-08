Bienal Saal

Marlene Monteiro Freitas leva espetáculo "Ôss" à Estónia

No final de janeiro de 2024, a coreógrafa partirá novamente para França, onde apresentará "Mal - Embriaguez Divina" no Thêatre Garonne, em Toulouse, e depois em março, no Thêatre du Grand Point, em Paris.