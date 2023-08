Famílias temem futuro e adiam compras caras

Share this with email

O indicador de confiança das famílias, elaborado pelo Banque Central do Luxemburgo (BCL), agravou-se em julho de 2023.

De acordo com a informação divulgada pela instituição, esta segunda-feira, todas as componentes do indicador registaram uma evolução desfavorável no mês passado. "As famílias reviram em baixa as suas expectativas em relação à situação económica geral no Luxemburgo e à sua situação financeira futura".

A quebra de confiança na economia manifestou-se, sobretudo, nas "intenções das famílias em termos de compras importantes, que registaram a maior descida este mês, caindo de forma muito acentuada", segundo o BCL.

Com mais residentes a assumirem que a sua situação financeira se deteriorou nos últimos 12 meses, a intenção de realizar grandes compras, como móveis, aparelhos elétricos ou carros, nos próximos meses, caiu significativamente, de acordo com os dados divulgados pelo organismo.

O indicador de confiança do consumidor tinha subido acentuadamente em março deste ano, segundo o BCL, mas já na altura este tinha um impacto menor nas expetativas das famílias.

De acordo com a informação prestada então pela instituição, "todas as componentes do indicador evoluíram favoravelmente" nesse mês, "com exceção das expectativas das famílias quanto à situação económica geral no Luxemburgo, que se manteve estável".

Para esta degradação em julho, poderão ter contribuído fatores como as consequências do impacto da taxa de inflação no aumento do custo de vida, os elevados preços da habitação e as subidas das taxas de juro nos créditos bancários à compra de imóveis, bem como a perda de empregos em setores chave, como a construção.

Apesar da queda nos indicadores de confiança, as famílias luxemburguesas são, ainda assim, as mais bem preparadas na União Europeia (UE) para fazer face a imprevistos financeiros.

De acordo com o Eurobarómetro de julho, 48% afirmaram conseguir pagar as suas despesas correntes, sem pedir dinheiro emprestado ou mudar de casa, durante seis meses, ou mais, mesmo se perdessem a sua principal fonte de rendimento.

Esta é a percentagem mais elevada entre os países da UE e está também acima da média europeia que se fixa nos 33%.

Mesmo assim, 44% das famílias do Grão-Ducado não conseguiria ir além dos três meses. De acordo com o mesmo Eurobarómetro, 19% assumiram que teriam condições para fazer face às despesas durante três meses, mas não seis, caso perdessem a sua principal fonte de rendimento, enquanto 16% só conseguiria fazer isso durante um mês e 4%, pelo menos uma semana, mas não um mês inteiro.

Para 5% seria impossível assegurarem as despesas, se ficassem sem salário ou rendimento equivalente, já que não dispõem de poupanças. Os restantes 7% disseram não saber ou optaram por não responder.