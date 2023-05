Estes são os requisitos para ser funcionário público no Luxemburgo

Emprego

Os candidatos à função pública devem cumprir uma série de requisitos, que vão desde a nacionalidade ao conhecimento de idiomas.

Trabalhar no setor público é o objetivo de muitos residentes no Grão-Ducado, que se sentem atraídos não só pelas tabelas de remuneração, como pela estabilidade laboral. Mas para entrar na função pública há vários critérios a cumprir.

Nacionalidade

Uma das exigências do governo luxemburguês prende-se com a nacionalidade. Exige-se que os candidatos a desempenhar cargos públicos tenham nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia.

Porém, há cargos onde se exige mesmo a nacionalidade luxemburguesa, nomeadamente os que "impliquem uma participação direta ou indireta no exercício da função pública e em funções que tenham por objeto a salvaguarda dos interesses gerais do Estado ou de outras pessoas coletivas de direito público", refere o Governo no portal GovJobs.

Ler mais:Quer ter nacionalidade luxemburguesa? Estes são os requisitos que deve cumprir

Os casos em que se aplica esta exigência estão previstos num regulamento grão-ducal e entre eles estão funções diplomáticas, na administração pública, na administração direta do Estado, entre outras.

Se não tem nacionalidade luxemburguesa, saiba aqui como a pode obter.

Conhecimento de três idiomas

O candidato a um cargo na função pública deve demonstrar o conhecimento de três línguas administrativas: luxemburguês, francês e alemão.

Este conhecimento é avaliado através da realização de um teste, mas há candidatos que estão dispensados de o fazer, nomeadamente os que estudaram em países onde estes idiomas são oficiais.

Relativamente ao luxemburguês, estará isento de realizar o teste se tiver completado pelo menos sete anos de ensino nas escolas luxemburguesas (públicas ou privadas), ou se tiver completado o último ano de estudo no sistema público de ensino luxemburguês.

Quanto aos outros idiomas, não lhe será exigida a realização do teste se tiver obtido um certificado de habilitações num país de língua oficial francesa e alemã.

Os candidatos que falhem este critério ficam automaticamente excluídos do processo de recrutamento.

Aptidões

Além da nacionalidade e dos idiomas, o Estado luxemburguês exige o cumprimento de outros requisitos, nomeadamente que o candidato ofereça "as garantias necessárias de moralidade".

Quem planeia candidatar-se a um cargo público deve ainda "reunir as condições de aptidão física e mental exigidas para o exercício da sua função", a comprovar por atestado do médico do trabalho da Função Pública.

Por fim, o candidato deve garantir que cumpre os requisitos profissionais exigidos para o cargo.