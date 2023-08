Envia dinheiro para a família? Remessas do Luxemburgo para Portugal batem recorde

Share this with email

As remessas de emigrantes do Luxemburgo para Portugal subiram a um valor histórico, em junho passado. Neste mês, os portugueses enviaram 11.23 milhões de euros para os familiares em Portugal, segundo os dados do Banco de Portugal.

Desde junho de 2016 que não se observava um montante de remessas tão elevado. Há sete anos, no mesmo mês, os portugueses do Luxemburgo transferiram 15.49 milhões de euros para o país natal. Desde então, as remessas foram sempre inferiores, conquistando junho de 2023 o valor mais próximo.

45 milhões em seis meses

Alargando o período ao primeiro semestre do ano, entre janeiro e junho foram transferidos do Luxemburgo quase 45 milhões de euros (44,83 milhões) para os familiares em Portugal.

Estas transferências chegam agora aos valores pré-pandémicos, revelando que os efeitos económicos da crise da covid-19 já se dissiparam.

Recorde-se que, segundo a definição do Banco de Portugal, as “remessas de um país são rendimentos transferidos pelos trabalhadores que nele residem para as famílias residentes noutro país”. Por exemplo, um emigrante português que reside no Luxemburgo "pode enviar parte do seu ordenado para a família que reside em Portugal".

A tendência do Luxemburgo acompanha a da Europa e do mundo em matéria de remessas, que tem igualmente recuperado desde a pandemia.

França e Suíça lideram

Os portugueses residentes em França e na Suíça são os que mais enviam dinheiro para Portugal, tendo as transferências destes dois países representado mais de metade do valor mundial das remessas em 2022.

Em junho de 2023, os emigrantes de França remeteram 86,19 milhões de euros para Portugal, e os da Suíça 78,37 milhões.

A nível mundial, as remessas enviadas pelos emigrantes portugueses no estrangeiro no mês de junho aumentaram 6,7%, para 348,37 milhões de euros, indica o Banco de Portugal.

Nos primeiros seis meses do ano, os portugueses no estrangeiro enviaram 1.969 milhões de euros para o país natal, ou seja, quase dois mil milhões de euros.