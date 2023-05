E se as horas extraordinárias contassem para a reforma?

Luxemburgo

É o que reivindica uma nova petição pública no Grão-Ducado.



Norberto Dias Abreu quer reduzir os anos de trabalho no Grão-Ducado. Para isso, propõe que as horas de trabalho suplementar contem para a reforma. É isto que reivindica numa nova petição pública, disponível no site petitions.lu.

O peticionário reivindica que as horas extraordinárias tenham o mesmo valor das horas de trabalho normais, de modo a que sejam válidas em termos de reforma. Algo que ajudaria a reduzir os anos de trabalho até à pensão.

Norberto Dias Abreu frisa que “um grande número de trabalhadores fazem horas suplementares no Luxemburgo”, mas lamenta que, ao que tudo indica, as mesmas não contem para a reforma.