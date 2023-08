É oficial. Salários e pensões aumentam em setembro

Share this with email

É a terceira indexação salarial de 2023. A inflação no Luxemburgo assim o obriga.

A partir de 1 de setembro é acionado um novo “índex” gerando mais um aumento salarial, das pensões e subsídios aos trabalhadores do país.

A confirmação é feita esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas do Luxemburgo (Statec), organismo responsável pelos estudos da indexação salarial.

A indexação salarial depende da taxa de inflação anual do índice nacional de preços ao consumidor (IPCN). Em agosto, esta taxa subiu para 4,2%, indica o Statec.

“Com este resultado, a média semestral do índice atinge a base de 1.1.1948 do mês de agosto, ultrapassando o limite de 988.75, acionando assim uma nova indexação”.

Ler mais:

“Tolerância zero”. OGBL não vai aceitar mexidas no ‘index’

Previsões confirmam-se

Esta nova parcela de indexação salarial para o final do 3º trimestre do ano já vinha sendo prevista desde maio pelo Statec e em agosto as previsões foram renovadas.

Faltava apenas esperar e saber quando a nova indexação automática seria acionada: se em setembro ou outubro e quando se efetivava o aumento dos salários. É que a parcela pode ser acionada num mês e os aumentos acontecerem só no mês seguinte.

Agora está confirmado: o índex entra em vigor a 1 de setembro e neste mês já há aumentos de 2,5% nos salários, pensões e subsídios. Uma boa notícia para esta rentrée, onde o custo de vida continua a aumentar.

Ler mais:

Rentrée. Aumento dos salários pode atrasar um mês

Para 2024, o Statec prevê já uma indexação salarial no 3º trimestre do ano, de acordo com as previsões económicas.

Em 2023, já foram acionadas duas parcelas do índex, em janeiro e outra em abril, o que significa que os residentes do Luxemburgo serão aumentados três vezes só neste ano.