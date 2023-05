Dinheiro a sério é nos monopólios

Imaginem que duas crianças mimadas encontram um camião cheio de gelados. O camião está fechado e a chave está com os pais dos miúdos. Estes pedem a chave aos pais para poderem comer sozinhos todos os gelados – naturalmente, os pais recusariam, tanta ganância pela gulodice ia fazer-lhes muito mal, a eles e a quem teria de cuidar dos miúdos doentes. Em seguida, as duas crianças fariam certamente uma birra monumental, cheia de gritos de protesto e ameaças vazias.

Algo parecido aconteceu na semana passada com a Microsoft, a maior empresa de tecnologia do mundo, e a Activision Blizzard, uma editora de videojogos, produtora de títulos tão importantes como Call of Duty, Candy Crush Saga, World of Warcraft, Guitar Hero ou Diablo, só para citar alguns.

A primeira anunciou em Janeiro do ano passado que queria comprar a segunda; para completar a aquisição, é necessário pedir autorização aos organismos reguladores dos mercados onde operará a nova companhia gigante. A Comissão Europeia e a administração americana vão pronunciar-se durante as próximas semanas. Mas o choque recente é que a Autoridade da Concorrência britânica acaba de rejeitar o negócio.

Poderia pensar-se que isto é o tipo de notícia que só interessa a quem tenha acções de empresas do sector, ou a quem tenha o estranho hobby de acompanhar a actividade de organismos reguladores do mercado. Mas esta não é uma aquisição qualquer: vale 63 mil milhões de euros. Para comparação, é pouco menos que o PIB do Luxemburgo em 2022.

A Activision também não é uma empresa qualquer, no mau sentido. Encarna perfeitamente o papel de criança malcriada na parábola do camião de gelados. Já se viu envolvida em múltiplos problemas com a lei, devido a infringir patentes, não pagar royalties, não permitir aos seus trabalhadores sindicalizarem-se, e finalmente, como culminar de um longo percurso, ter sido processada por dezenas de casos de discriminação, assédio no local de trabalho e assédio sexual. Sem problemas: continua a valer 63 mil milhões de euros.

No Capitalismo dos Últimos Dias em que vivemos, as grandes multinacionais sentem-se todo-poderosas. Distorceram o mercado construindo monopólios horizontais e verticais a seu bel-prazer; conseguiram obter personalidade jurídica, como se fossem pessoas, só que com o poder de influência para manipular políticos. Não estão nada acostumadas a que alguém lhes faça frente – e por isso a birra de Microsoft e Activision ao verem recusado o camião de gelados tomou proporções épicas!

O objectivo da fusão nem sequer é o presente dos jogos de computador, mas sim o seu futuro: jogar na nuvem

“Vamos reduzir o nosso investimento no país”, ameaça uma. “A mensagem que passa para as PME é que o Reino Unido está anti-business e que é melhor transferir a nossa actividade para a União Europeia”, diz a outra, uma das maiores corporações no planeta, repentinamente preocupada com as PME.

Ainda pode acontecer que a Microsoft engula a Activision, e com ela a sua jóia da coroa, o espectacular jogo de guerra Call of Duty, espetando assim um golpe profundo nos concorrentes, especialmente a Sony. Mas o objectivo da fusão nem sequer é o presente dos jogos de computador, mas sim o seu futuro: jogar na nuvem.

Dentro de poucos anos, ninguém comprará consolas para jogar; pagaremos uma subscrição mensal e jogaremos em streaming, directamente da TV ou do telemóvel, um pouco como fazemos com o Netflix.

Uma Microsoft que controle os conteúdos será monopolista neste mercado incrivelmente valioso, e ser monopolista é o que verdadeiramente interessa aqui à empresa, como sempre em detrimento dos consumidores. Esperemos que a UE também bloqueie o negócio.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)