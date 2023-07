Desemprego manteve-se estável em junho

Share this with email

Em junho, a taxa de desemprego sazonal fixou-se nos 5,2%, valor ligeiramente superior ao que havia sido verificado no mês anterior, segundo o relatório mensal da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Neste período, 2.337 pessoas inscreveram-se na agência, mais 181 (8,4%) do que em junho de 2022. O número total de candidatos a emprego era, então, de 15.333 a 30 de junho, o equivalente a um aumento de 12,4% (mais 1.695 pessoas) em comparação com o ano anterior.

Os maiores aumentos de candidatos a emprego deu-se entre as pessoas com mais qualificações, titulares de diplomas do ensino superior, e os jovens com menos de 30 anos.

Já as áreas profissionais com mais inscritos foram o secretariado e serviços de apoio, cozinha e restauração, contabilidade e gestão, e trabalhos de construção e acabamentos.

Em junho, os empregadores declararam 3.499 vagas à ADEM, menos 17,7% em relação ao período homólogo. O número total de vagas era de 9.488 a 30 de junho, menos 30,2% do que no ano anterior. Esta quebra abrange "quase todos os setores de atividade", resume a agência.