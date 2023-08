Como a Amazon e o Cactus estão a planear contratar mais trabalhadores

Share this with email

Em 2022, a Amazon contratou mais de 610 trabalhadores, perfazendo o total de 4.570, o que lhe garantiu a entrada no pódio dos maiores empregadores do Luxemburgo, divulgado no mês passado pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

O segundo maior empregador do Grão-Ducado, entre os CFL e o POST Luxembourg, e o maior empregador privado do país, a Amazon, chegou ao país em 2004 e cresceu exponencialmente nos últimos anos, passando de 880 trabalhadores em 2015 para os atuais 4.750.

Ao Virgule, fonte da empresa referiu que todos os funcionários trabalham em instalações nas imediações do hospital de Kirchberg, embora estejam integrados em diferentes empresas dentro da marca principal.

Apesar de não ter uma explicação concreta para a aceleração da sua atividade no Luxemburgo, a Amazon sublinha a sua aposta dos últimos anos em toda a Europa. Em junho, a empresa disse empregar quase 200 mil pessoas em 21 Estados-membros da União Europeia (UE), tendo também escritórios em cerca de 50 cidades europeias e mais de 250 centros logísticos em todo o bloco.

Cactus com menos funcionários, mas a crescer

Embora não revele planos concretos para o futuro no Grão-Ducado, a Amazon tem, atualmente, 81 vagas no Luxemburgo. O processo de recrutamento acontece numa altura em que a gigante norte-americana tem anunciado a supressão de milhares de postos de trabalho, refletindo a vontade da empresa em continuar a crescer no país e manter-se no pódio do emprego.

Também na luta por um lugar entre quem mais contrata está a Cactus, cadeia de supermercados que ocupava o terceiro lugar desde 2018 e que caiu do pódio em 2022, tendo passado de 4.440 para 4.290 empregados no espaço de um ano.

Segundo Déborah Thiry, do departamento de marketing, a diminuição do número de trabalhadores vem no seguimento do aumento necessário durante a pandemia para fazer face às ausências por doença. "O valor de 2021 está inflacionado por estas contratações, o valor de 2022 é um regresso à normalidade", acrescenta ao Virgule.

Apesar desta quebra, a Cactus continua a crescer e, em fevereiro passado, abriu o seu 16.º supermercado em Roodt-sur-Syre (comuna de Betzdorf, cantão de Grevenmacher), que segundo a Paperjam emprega 70 pessoas. A mesma fonte revelou, na altura, que está prevista a abertura de mais um supermercado no sul do país, em Lallange, até ao final de 2024.