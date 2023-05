Carros elétricos avançam lentamente no Luxemburgo

Automóveis

Apesar de serem cada vez mais, estes veículos ainda não convencem os adeptos das marcas de luxo.

Os carros elétricos, eixo central da política de mobilidade sustentável do Luxemburgo, estão cada vez mais presentes nas estradas, mas afirmam-se de forma lenta na frota automóvel do país, de acordo com o Luxemburger Wort.

Ler mais:É oficial. UE aprova fim dos motores de combustão até 2035

Atualmente, 16 mil dos 450 mil veículos de passageiros matriculados no Grão-Ducado são exclusivamente elétricos, o que corresponde a 3,5% do parque automóvel. Em abril, 773 dos 4.471 veículos registados eram elétricos, o equivalente a 17,3% do total.

Um sinal claro de que a mobilidade elétrica está a avançar, mas a passo vagaroso, sobretudo entre os condutores que preferem marcas de luxo. Segundo o Wort, dos 103 veículos da Porsche registados no Luxemburgo até abril, apenas três eram elétricos.

O preço do Taycan, o único modelo elétrico da Porsche até à data, não deverá ser o único fator com impacto neste número, já que, desde o início do ano, aparecem 34 exemplares do modelo 911 matriculados, sendo este mais caro do que o Taycan.

Tesla domina mercado elétrico luxemburguês

Além do tipo de motor, os condutores do Luxemburgo dão importância à sua cilindrada, aponta o Wort. Entre os veículos recém-registados das marcas Audi e BMW, contavam-se mais veículos com capacidade de pelo menos três litros do que veículos puramente elétricos.

Ler mais:Luxemburgo. Apoio à compra de carros elétricos prolongado até março de 2024

Seguindo a tendência dos últimos anos, é sobretudo a Tesla que continua a dominar a frota luxemburguesa de carros elétricos. Em abril, a empresa norte-americana representava mais de um em cada seis dos cerca de 16 mil veículos elétricos do país.

Há, no entanto, outras marcas que fornecem estes carros ao mercado automóvel luxemburguês, como a Citroën, a Mini e a Fiat, que representam um em cada quatro, um em cada três e mais de metade dos registos, respetivamente.

"A mudança está agora a ocorrer principalmente na classe média", conclui o Wort.