Bank of London chega ao Luxemburgo e quer contratar 300 pessoas

Há boas notícias para a banca luxemburguesa. Na quarta-feira, 11, foi apresentado um pedido de licença bancária europeia, anunciou o Bank of London, que planeia instalar-se no Luxemburgo. O plano é investir 200 milhões de euros no país nos próximos cinco anos e contratar 300 pessoas.

"O estabelecimento formal de uma sede na UE permite ao Bank of London apoiar as suas operações no maior mercado único e bloco comercial do mundo", explicou a entidade bancária em comunidade.

Ao Luxemburger Wort, Nicolas Mackel, Diretor Executivo da Luxembourg for Finance, descreve a chegada do banco como "um enriquecimento para o ecossistema de serviços financeiros do Luxemburgo e uma prova da atratividade do país para um prestador de serviços de base tecnológica".

Modelo à parte

O Bank of London utiliza tecnologia patenteada e tem um modelo de negócio único: os depósitos dos clientes não são emprestados, financiados por terceiros ou investidos à posteriori. Todos os fundos são mantidos na íntegra (e sem encargos) no banco central (Banco de Inglaterra).

Norbert Becker, Presidente da região da União Europeia do Bank of London, considera que o Grão-Ducado está "perfeitamente posicionado para desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das atividades europeias do banco e para assegurar que o Luxemburgo seja o centro de compensação da UE".

O Bank of London é uma empresa jovem, cujos principais acionistas incluem a Mangrove Capital Partners, uma empresa sediada no Luxemburgo. Fundado no final de 2021, oferece serviços bancários a todos os tipos de empresas e organizações. Está sediado em Londres e tem escritórios em Nova Iorque, Charlotte e Belfast.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)