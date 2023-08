Aumentaram pedidos de desemprego parcial para setembro

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O comité económico reuniu-se esta semana para analisar os pedidos de desemprego parcial (chômage partiel) sob a presidência do ministro do Trabalho, Georges Engel. No total, 88 empresas apresentaram o requerimento para receber esse apoio. São mais 13 pedidos do que no mês anterior.



Foram aprovadas 77 destas solicitações, sendo que "54 se devem à situação conjuntural, 16 estão ligadas a um plano de manutenção de emprego e sete são motivadas por uma ligação de dependência económica", informa o Executivo em comunicado.

Contas feitas, estes pedidos abrangem 9.872 trabalhadores a tempo inteiro (ETI), contra 8.026 no mês anterior.

Avaliação trimestral

O comité passou também a divulgar informação sobre o número de trabalhadores que efetivamente beneficiaram desta medida.

A avaliação é feita três meses após os pedidos. Neste caso, olhando para o mês de maio, dos 82 pedidos de desemprego parcial aprovados, 55 empresas recorreram mesmo ao desemprego parcial.

Além disso, dos 8.713 trabalhadores abrangidos previstos na altura, 2.668 estavam efetivamente desempregados, face a 2.249 em abril.



O custo da medida relativo ao mês de maio de 2023 ascende a 2.280 mil euros, mais do que os 1.933 mil euros gastos em abril.

Ler mais:

"Desemprego parcial" é a única forma de salvar o setor da construção