Astron evita despedimentos com saídas por acordo

Os sindicatos chegaram a um entendimento com a empresa, que vai cessar a sua unidade de produção no Luxemburgo nos próximos dois anos.

As duas centrais sindicais luxemburguesas, OGBL e LCGB, chegaram a acordo com a Astron Buildings S.A. para evitar o despedimento de 80 trabalhadores na sede em Diekirch, depois de se saber que o grupo irá cessar a produção no Grão-Ducado nos próximos dois anos.

A redução do número de postos de trabalho - já que a sede da empresa vai permanecer no Luxemburgo, mas sobretudo para atividades administrativas e de engenharia e investigação - será feita, maioritariamente, através de reformas antecipadas, ajustamentos e rescisões voluntárias, referem as duas centrais num comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

"Face à urgência da situação social, a OGBL e a LCGB tiveram de chegar rapidamente a um acordo com a direção da Astron Buildings para pôr em prática um plano de manutenção dos postos de trabalho (PME) e, assim, garantir que a redução dos postos de trabalho será feita da forma mais social possível", afirmam os sindicatos, acrescentando, que no final das negociações, conseguiram o principal objetivo, que era evitar despedimentos.

Além das saídas negociadas com os trabalhadores que vierem a ser afetados pelo corte, o acordo entre a administração, a OGBL e a LCGB prevê que seja prestado apoio a todos os trabalhadores afetados também na procura de novo emprego ou ajudando-os com questões administrativas

O plano acordado deverá decorrer até 31 de março de 2024, mas há possibilidade de poder ser prorrogado.