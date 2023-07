Astron admite encerrar a produção em Diekirch

Share this with email

A Astron Buildings emprega atualmente, segundo a sua informação oficial, cerca de 650 pessoas distribuídas pelas 13 filiais. Cerca de 80 desses postos de trabalho estão em Diekirch e o seu futuro é incerto. De facto, prevê-se que o local de produção luxemburguês do fabricante de construção metálica seja fechado nos próximos dois anos, de acordo com informações de funcionários e sindicatos.

De acordo com o último relatório anual publicado, a empresa registou um défice de quase 3,2 milhões de euros em 2021. No ano anterior, o défice rondava os 2,7 milhões de euros.

Procurar soluções socialmente aceitáveis

Contactada pelo Wort, a direção da Astron confirma a evolução da situação no centro de produção de Diekirch, mas não dá mais pormenores uma vez que existem negociações em curso. A única certeza é a de que já foi apresentado ao ministério competente um plano de retenção de empregos. Do lado dos sindicatos luxemburgueses, confirma-se também que as negociações estão a decorrer.

"Estamos em conversações com a Astron e tudo tem corrido bem até agora", afirmou um porta-voz da OGBL. À partida, não se trata de um encerramento total do local, mas apenas da produção. “Estamos neste momento à procura de soluções socialmente aceitáveis ​​e estamos a fazer com que ninguém seja despedido”, acrescenta o porta-voz do sindicato.

As negociações, nas quais o governo também está envolvido, estão apenas engatinhando. Portanto, nada pode ser dito ainda sobre os detalhes e o número exato de empregos afetados. "Mas pensamos que na próxima semana teremos os primeiros resultados e poderemos divulgá-los publicamente", disse o representante da OGBL.

Empresa estabeleceu-se há 60 anos em Diekirch

A Astron é líder europeia na construção de sistemas de aço e, recentemente, produzia para cerca de 70 estruturas por semana. A sede está localizada em Diekirch, mas a empresa tem outros locais de produção, em países como Alemanha, França, Itália, Polónia, República Checa, Hungria e Roménia.

A história da empresa remonta à fundação da matriz "Astron, Commercial Shearing and Stamping", nos Estados Unidos, há mais de 100 anos. No início dos anos 1960, a empresa americana começou a exportar estruturas pré-fabricados para a crescente economia europeia. O primeiro sítio criado neste lado do Atlântico foi o de Diekirch, no Luxemburgo.

Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás