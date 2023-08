As regiões do Luxemburgo mais visitadas pelos turistas

Share this with email

As zonas do Centro, das Ardenas e do Mullerthal foram as três mais visitadas do Luxemburgo em 2022, seguindo-se, logo atrás, o Sul e a Mosela. No entanto, registaram-se diferenças face a 2019.

Segundo os dados do anuário do turismo do Statec, divulgado esta quinta-feira, "embora o número total de chegadas [a cada uma dessas regiões] em 2022 tenha sido semelhante ao de 2019, há uma distribuição geográfica diferente". Enquanto algumas zonas apresentaram um ligeiro declínio, outras ganharam dinamismo, sublinha o instituto de estatísticas luxemburguês.

"As regiões do Centro, das Ardenas e do Mosela estão em ligeiro declínio, enquanto o Mullerthal e o Sul ultrapassaram os níveis de 2019."

Já a repartição das visitas entre residentes e não residentes não se alterou, explica o Statec. Em termos de números de visitantes, a região Centro continuou a liderar em 2022, com quase 680.000 - ou seja, cerca de 6 em cada 10 chegadas - registando, no entanto, uma ligeira diminuição face a 2019, quando teve 709.000.

Tal como em 2019, no ano passado, mais de quatro em cada 10 dormidas foram registadas no Centro do país. As Ardenas e o Mullerthal foram a segunda e a terceira a registar mais dormidas, seguindo-se o Sul e a Mosela. No entanto, enquanto as Ardenas e a Mosela tiveram menos dormidas face a 2019 - menos 180.000 e menos 51.000 noites, respetivamente -, as regiões do Mullerthal e do Sul revelaram um acréscimo, com mais 123.000 e mais 81.000 dormidas, respetivamente.

"É de salientar que o maior aumento foi registado no Sul, com uma subida de 39%, o que se presume estar ligado ao estatuto de Esch-sur-Alzette como Capital da Cultura em 2022", sublinha o Statec.

Turistas optaram por hóteis

No que respeita aos alojamentos, 90% dos turistas optaram por ficar num hotel. Mesmo nas Ardenas, embora o alojamento preferido continue a ser o campismo - responsável por mais de 1 em cada 2 dormidas nesta região -, houve uma descida no número de dormidas (menos 200.000), em parte a favor de outros tipos de alojamento.

Holandeses continuaram a dominar

Em 2022, o turismo internacional foi responsável por 2,4 milhões de dormidas no Luxemburgo, o que representou um ligeiro decréscimo de 100.000 dormidas, equivalente a -4% face a 2019, enquanto o turismo local foi responsável por mais de 390.000 dormidas (14% do total).

Os turistas europeus continuaram a ser a principal fonte do turismo no Luxemburgo, com mais de 2 milhões de dormidas, correspondendo a mais de sete em cada 10 noites. Destes, os turistas dos Países Baixos foram os que passaram mais noites no Grão-Ducado, com quase 800.000 dormidas (ou 28% do total de dormidas no país), o que corresponde a um aumento de 50.000 em relação a 2019.

Seguiram-se os alemães, que aumentaram significativamente as suas visitas ao Grão-Ducado, passando de 310.000 dormidas em 2019 para mais de 380.000 dormidas em 2022 (um aumento de 23%).

Em terceiro lugar, mas em queda face a 2019 (menos 25%), ficaram os visitantes da Bélgica, com 370.000 em 2022, por comparação com 490.000 dormidas em 2019.

No que respeita aos visitantes de fora da Europa, registou-se uma diminuição das dormidas de pessoas provenientes do continente asiático. Este grupo representou mais de 110.000 dormidas em 2019, mas apenas 53.000 em 2022, o que significa uma quebra de 52%, conclui o Statec.