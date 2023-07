As diferenças entre os preços das casas no Luxemburgo e nos países vizinhos

Se está a pensar comprar casa no Luxemburgo, fique a par das diferenças de preço nas diferentes comunas. Avalie também os valores do imobiliário nos três países vizinhos.

Os preços de venda dos imóveis no Luxemburgo têm vindo a baixar desde o início do ano e a confirmação é dada tanto pelo Ministério da Habitação como pelo Eurostat. Em comparação com o trimestre homólogo de 2022, os preços registaram uma descida de 1,5% e de 4,1% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O Luxemburgo é mesmo o país da União Europeia onde os preços mais desceram comparativamente ao trimestre anterior, de acordo com o relatório do Eurostat.

Este é o pretexto para voltar a olhar para os preços das casas e apartamentos, não só no Luxemburgo, como em toda a Grande Região. Sabia quanto custa uma casa ou um apartamento no Luxemburgo e nos três países vizinhos.

Preços mais caros no sul do Luxemburgo

Embora os preços dos imóveis do Luxemburgo estejam a baixar, o número de potenciais compradores não está a aumentar, uma vez que a subida das taxas de juro obriga muita gente a adiar o sonho de ter imóvel próprio.

Quanto custa, afinal, comprar ter uma habitação própria no Grão-Ducado? Olhando para valores de mercado, uma casa no país custa em média 6.863 euros/m². No entanto, há grandes disparidade de uma região para outra e, claro, uma casa na capital é um autêntico privilégio, com a média nos de 9.611 euros/m², a mais elevada do país.

Em dez anos, os preços na capital subiram mais de 150%. Se, em 2012, o preço médio das casas era 814.135 euros, em 2022 situava-se nos 2.060.022 euros.

Sem surpresa, os municípios mais caros são os que rodeiam a cidade do Luxemburgo. Em Bertrange, a compra de uma casa custa 9.313 euros/m².

De um modo geral, os preços são mais elevados no sul e, em sentido contrário, no leste e, sobretudo, no norte do país, podem ser até 40% mais baixos do que a média nacional. Como em Wincrange, onde uma casa custa 4.039 euros por m².

Em relação aos apartamentos, os preços chegam ao triplo do valor de há 15 anos, tanto para os imóveis usados como para novos. Na capital, o preço médio anunciado por m² de um apartamento é de quase 13.000 euros (12.918 euros), ou seja, 26% mais caro do que a média nacional. Mais uma vez, os preços são mais elevados nos bairros periféricos e nas zonas próximas da capital.

No norte do país, em Parc Hosigen, é possível encontrar um espaço por 6.278 euros/m².

Thionville mais caro do que Metz

Perante estes preços do parque imobiliário, há quem procure comprar casa nos países que fazem fronteira com o Luxemburgo, como a França. Porém, a região de Lorena segue a mesma tendência de aumento dos preços que se pratica no Grão-Ducado.

De um modo geral, são os municípios limítrofes que continuam a registar os preços mais elevados no mercado. É, aliás, na comuna francesa de Basse-Rentgen onde o preço médio por m² é mais elevado, de 3.844 euros para uma casa. No que se refere aos apartamentos, Hagen é a campeã, com um preço médio de 3.724 euros/m².

Em abril, na primeira conferência de imprensa sobre o setor imobiliário na Moselle, organizada pela Câmara dos Notários, o presidente André Lombardi sublinhou que "o mercado imobiliário continua bom" na Lorena e "tem vindo a crescer regularmente".

Já em Metz, a compra de uma casa custa 2.509 euros por m², segundo dados de um de junho publicado no site meilleursagents.com. Este valor é ligeiramente inferior para um apartamento (2.373 euros/m²). Comprar uma casa em Thionville custa 2.787 €/m² e um apartamento custa 2.398 euros por metro quadrado.

"Em 2022, Thionville tornar-se-á a cidade mais cara. Os preços são mais elevados do que em Metz, o que se deve, naturalmente, à proximidade do Grão-Ducado", sublinhou Lombardi, citado por Les Affiches d'Alsace et de Lorraine.

A leste, os preços estão longe dos praticados junto à fronteira, atingindo uma média de 1.498 euros/m², em Saint-Avold, e 1.222 euros/m² para um apartamento. Apesar da proximidade com o Sarre, a zona não é muito atrativa.

Fronteira com o Luxemburgo domina setor imobiliário na Bélgica

Na Valónia, é sobretudo na fronteira com o Luxemburgo que se tem assistido a um boom de preços, desde a pandemia. De tal forma que, em 2022, a província dominou o mercado imobiliário belga, registando o maior aumento dos preços das casas (+14,8%).

Nos últimos cinco anos, os valores explodiram, com um aumento de 41,2%. Um imóvel custa em média 240 mil euros.

A proximidade com o Luxemburgo é um dos fatores do aumento de preços. De facto, as cidades fronteiriças são as zonas mais caras, principalmente na região de Arlon (Attert, Messancy, Aubange, etc.) e Bastogne. Na capital da província paga-se em média 2.265 euros/m² por uma casa e 2.810 euros/m² por um apartamento.

A oeste da província do Luxemburgo, na região de Bouillon, e o norte, para além de Marche-en-Famenne, são as regiões mais acessíveis.

Os preços deverão continuar a subir nos próximos meses pelo número crescente de luxemburgueses que ali compram imóveis, sobretudo para "os declarar como segunda residência, a fim de conservar as vantagens do Grão-Ducado", explicou ao Virgule, em fevereiro último, Georges Lochet, notário em Fauvillers, uma comuna próxima da fronteira grã-ducal. "É preciso dizer que, habituados a preços por vezes exorbitantes no seu próprio país, os luxemburgueses são capazes de gastar muito mais numa moradia do que os habitantes da província", acrescentou, garantindo que, "inevitavelmente, isso acaba por fazer subir os preços".

Procura excede oferta na Alemanha

O mercado da habitação na Alemanha está a tornar-se cada vez mais restrito, uma vez que há falta de alojamentos, sobretudo nas grandes cidades. Estima-se que sejam necessárias mais 700 mil casas e a procura está a ultrapassar largamente a oferta, fazendo disparar os preços.

Em Munique, a cidade mais cara, a compra de um imóvel custa quase 10.000 euros por metro quadrado, um preço equivalente ao do Luxemburgo. Mas, com a subida das taxas de juro, os potenciais compradores estão a adiar os seus planos e a voltar-se para o mercado de arrendamento, onde os preços também estão a subir.

No Sarre e na Renânia-Palatinado, cidades como Mainz, Koblenz e Trier estão a atrair muito habitantes, o que faz aumentar os preços. As casas e os apartamentos são mais caros em Mainz.

Segundo as estimativas do Immowelt, o preço médio de uma casa na cidade é de 5. 015 euros por metro quadrado e o de um apartamento ronda os 4.418 euros o metro quadrado.

(Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)