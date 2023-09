As condições para os emigrantes obterem um crédito à habitação em Portugal

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

É emigrante e sempre quis comprar uma casa Portugal? Sabia que é possível compra um imóvel através do crédito à habitação no seu país de origem?

O crédito deve ser contraído num banco português, no entanto toda a documentação pode ser preenchida online ou por via telefónica. Algumas instituições bancárias têm ainda sucursais no Luxemburgo, através das quais o pedido pode ser efetuado presencialmente.

Quais são os requisitos?

Necessita de ter um NIF (Número de Identificação Fiscal) e uma conta bancária portuguesa. Por estar emigrado pode contratar uma conta extrato emigrante – especial para residentes portugueses no estrangeiro que equipara, em termos de requisitos, a situação do emigrante à de um residente nacional.

Quais as diferenças entre um crédito à habitação nacional para não residentes?

As principais diferenças entre as duas modalidades prendem-se com a existência de limites diferentes, de valor e de prazo de financiamento. Enquanto que um residente nacional beneficia de um financiamento de 80% a 90% do valor de um imóvel para habitação própria e permanente, as percentagens para emigrantes raramente chegam a valores tão altos.

Em relação ao prazo de financiamento, em Portugal, os tetos atuais são os seguintes:

- Clientes com menos de 30 anos têm um prazo máximo de contrato de 40 anos;

- Clientes entre os 30 e os 35 anos de idade têm um prazo máximo de contrato de 37 anos;

- Clientes com mais de 35 anos de idade têm um prazo máximo de até 35 anos;

Os clientes que disponham de um Certificado de Residência em Portugal ou com residência oficial em Portugal e rendimentos declarados podem receber uma proposta de financiamento equiparada à de cidadãos nacionais.

Ler mais:

Dúvidas no apoio à habitação? Atendimento já pode ser marcado online

De qualquer maneira, é sempre essencial consultar as condições junto do seu banco, dado que estas podem mudar de acordo com o seu perfil.

Quais os documentos necessários para apresentar um pedido?

Para não residentes no país, são necessários os seguintes documentos:

- Documento de identificação (cartão de cidadão, passaporte e número de identificação fiscal português);

- Comprovativos de rendimentos e encargos, tal como a última declaração de rendimentos, os três últimos recibos de vencimento ou outros comprovativos de rendimentos;

- Extratos bancários;

- Avis d’impôt do país de residência atual;

- No caso de ter outros financiamentos, deve facultar os comprovativos de pagamento semestrais dos mesmos;

Ler mais:

Porque é tão difícil arrendar um imóvel com opção de compra no Luxemburgo?

- No caso de se encontrar reformado, deve fornecer o comprovativo de pensão anual;

- Se trabalhar por conta própria, deve apresentar a última declaração de rendimentos.

O site do Banco de Portugal disponibiliza um simulador de crédito à habitação. Seguindo estes passos simples estará mais perto de ser aprovado e de conseguir realizar o seu sonho de comprar um imóvel em Portugal.