As 10 áreas com mais oferta de emprego no Luxemburgo

No final de julho, 3.289 novas vagas de trabalho foram declaradas à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), de acordo com o relatório revelado por aquela entidade esta segunda-feira.

Estes postos de trabalho vêm, assim, juntar-se aos anteriormente existentes, perfazendo um total de 9.513 opções de emprego disponíveis no Luxemburgo.

E há áreas que se destacam com centenas de ofertas para quem procura trabalho atualmente.

Estas são as dez áreas que dominam o top de ofertas de emprego no Grão- Ducado:

Auditoria e controlo financeiro (224 vagas)

Estudos e desenvolvimento informático (142 vagas)

Contabilidade (120 vagas)

Secretariado (107 vagas)

Análise e engenharia financeira (95 vagas)

Pessoal para cozinha (86 vagas)

Defesa e aconselhamento jurídico (76 vagas)

Consultoria e gestão de projetos para sistemas de informação (73 vagas)

Restauração (69 vagas)

Desemprego estável

No final do mês passado, estavam 16.111 residentes candidatos a emprego inscritos na ADEM, o que representa mais 13% (ou seja, mais 1.852 pessoas) do que no mesmo período de 2022. Só no mês de julho, inscreveram-se na agência 2.549 cidadãos.

A taxa de desemprego mantém-se igual ao mês anterior, em 5,2%, segundo o STATEC.