As 10 áreas com mais emprego no Luxemburgo

A 30 de junho, havia um total de 9.488 vagas disponíveis. Saiba quais as áreas profissionais com mais oferta.

No mês passado, as entidades patronais declararam 3.499 vagas à ADEM, menos 17,7% em relação ao período homólogo, de acordo com o relatório mensal publicado na quinta-feira pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM)..

Estes postos de trabalho vêm, assim, juntar-se aos anteriormente existentes. A 30 de junho, havia um total de 9.488 vagas disponíveis, menos 30,2% do que no ano anterior.

Estas eram as dez áreas com mais oferta de emprego em junho: