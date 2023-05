Após dois anos de turbulência, Luxair voltou a levantar voo em 2022

Aviação

A companhia aérea nacional registou um lucro de 1,5 milhões de euros no ano passado, segundo o relatório de contas divulgado na quarta-feira.

O 60.º aniversário do primeiro voo da Luxair, que ligou o Luxemburgo a Paris a 31 de março de 1962, trouxe um presente muito especial. Pela primeira vez em vários anos, a companhia aérea nacional obteve um saldo positivo de 1,5 milhões de euros, resultado largamente contrastante com o do ano anterior, em que registou um prejuízo de 30,7 milhões, realça a Luxair no comunicado enviado às redações a propósito da publicação do Relatório Anual de 2022.

Após um ano de 2021 ainda marcado pelas restrições da pandemia de Covid-19, que também condicionaram o arranque de 2022, a Luxair viu-se a braços com a escalada dos preços da energia e dos combustíveis devido à guerra na Ucrânia, tal como os seus pares da aviação europeia. Mas, apesar das circunstâncias desfavoráveis, conseguiu acolher mais passageiros e alargar a sua oferta.

Ler mais:Marrocos ou Mediterrâneo? Luxair com novas rotas para as férias

"Os esforços da Luxair permitiram à companhia aérea manter as suas operações e expandir os seus serviços e a sua carteira de destinos", declara a empresa, que transportou 1,2 milhões de passageiros em 2022. No ano anterior, mal tinha ultrapassado o milhão de passageiros.

Portugal entre os destinos mais populares

Em 2022, a Luxair operou mais de 28 mil voos, contra os cerca de 15 mil do ano prévio. Paralelamente, a companhia aérea expandiu os seus serviços e, "pela primeira vez na sua história", alcançou as 90 rotas. O destino mais popular entre os passageiros da Luxair foi França, seguida de perto por Portugal e Itália.

Ler mais:Portugal entre os destinos preferidos dos residentes do Grão-Ducado

Apesar da recuperação sólida assinalada, a Luxair olha com "cautela para 2023", uma vez que continuam a existir "receios ligados à inflação, riscos de recessão económica e tensões geopolíticas que afetam atualmente toda a Europa".

Para este ano, a prioridade da empresa é dar continuidade aos "esforços de desenvolvimento e expansão da sua carteira de destinos" por forma a dar resposta ao "desejo dos viajantes de escapar".

De olhos postos no futuro, a Luxair pretende ainda levar a cabo a "renovação gradual da sua frota e a redução da sua pegada ambiental" para poder operar voos mais confortáveis e eficientes.