Antes de ir ao supermercado, saiba quais são os alimentos mais baratos

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Em julho, o índice nacional de preços no consumidor caiu 0,1% face ao período homólogo e 0,5% em relação ao mês anterior, confirmando a tendência que se costuma verificar por esta altura devido aos saldos de verão.

A descida mensal estendeu-se igualmente aos produtos alimentares, o que já não acontecia desde setembro de 2021, segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec).

As maiores quedas de preços foram observadas no peixe fresco (-4,7%), nos legumes frescos (-3,8%), na fruta fresca (-2,4%) e no azeite (-2,3%).

Por outro lado, verificaram-se subidas nos preços de outros alimentos como as batatas (+4,2%), produtos de confeitaria (+1,8%) e chocolates (+1,2%).

Ler mais:

Legumes e manteiga aumentaram quase 30% num ano no Luxemburgo

Saldos fazem descer vestuário e calçado

Segundo o Statec, na comparação anual, "os preços dos alimentos no seu conjunto estão 10,4% mais altos".

Paralelamente, os saldos de verão impulsionaram a descida de produtos de vestuário e calçado, que ficaram 11,5% mais baratos, e de outras categorias como móveis (-3,1%) e têxteis para o lar (-2,4%).

Uma vez que é altura de férias, naturalmente foram assinaladas subidas significativas nos preços das viagens, nomeadamente dos bilhetes de avião (+18,3%), que contribuíram para acelerar a inflação.

Globalmente, a taxa anual de inflação fixou-se nos 3,7%, contra os 3,2% do mês anterior.