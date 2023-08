Airbus e Voyager anunciam aliança para construir e operar estação espacial

"A empresa conjunta, liderada pelos Estados Unidos, reunirá referências mundiais no âmbito espacial", assinalam as duas empresas em comunicado.

O construtor aeroespacial europeu Airbus e a norte-americana Voyager Space anunciaram na quarta-feira a criação de uma empresa conjunta que vai desenvolver e operar o Starlab, um projeto previsto para suceder à Estação Espacial Internacional (EEI).

"A empresa conjunta, liderada pelos Estados Unidos, reunirá referências mundiais no âmbito espacial, ao mesmo tempo que vai ligar ainda mais os interesses norte-americanos e europeus na exploração do espaço", assinalam as duas empresas em comunicado.

O acordo aprofunda a colaboração já anunciada em janeiro passado, quando a Voyager, que também está associada à norte-americana Lockheed Martin no projeto, selecionou a Airbus como parceira para apoiar o projeto técnico do Starlab.

Ao serviço da NASA

"A Estação Espacial Internacional é amplamente considerada a plataforma de cooperação global de maior sucesso na história espacial e estamos comprometidos a construir sobre esse legado à medida que avançamos com o Starlab", disse o presidente da Voyager Space, Matthew Kuta.

"Estamos a criar esta empresa conjunta para satisfazer de forma fiável a procura conhecida das agências espaciais mundiais, ao mesmo tempo que abrimos novas oportunidades para os utilizadores comerciais", acrescentou.

O Starlab será uma estação espacial com tripulação contínua que prestará serviço à NASA e a uma base mundial de clientes formada por agências espaciais e investigadores.