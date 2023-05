A cada dois dias há um novo Lamborghini ou Ferrari nas estradas luxemburguesas

Automóveis

O Grão-Ducado continua a afirmar-se como um mercado sólido de carros de luxo.

Nos primeiros três meses do ano, foram registados 239 Lamborghinis no Luxemburgo, segundo dados revelados pelo Luxemburger Wort. Em abril, a marca de luxo italiana assinalou mesmo 11 novas matrículas.

Também a concorrente Ferrari continua a ter uma grande expressão no Grão-Ducado. Foram registados 957 veículos da marca desde janeiro e, no mês passado, foram identificadas mais cinco matrículas.

Segundo o Wort, um novo exemplar destas duas marcas apareceu nas estradas luxemburguesas de dois em dois dias em abril, reafirmando a importância do país no mercado dos carros de luxo.

Embora sejam mais numerosos que outros carros topo de gama como os Lexus, Cupra ou Subaru, os Lamborghinis ou Ferraris são menos frequentes no trânsito, uma vez que muitas vezes são adquiridos como "artigos de coleção ou investimentos financeiros", estima o Wort.

Quer os Ferraris quer os Lamborghinis estão apenas disponíveis com potentes motores a gasolina, o que, em teoria, tem um impacto altamente negativo no ambiente. Contudo, a sua "limitada adequação à utilização quotidiana" nas estradas luxemburguesas faz com que as consequências sejam, na prática, pouco relevantes.

Recorde-se que o Grão-Ducado é o país do mundo onde há mais carros de luxo. Uma em cada 13 pessoas tem uma destas viaturas, de acordo com estimativas de 2021 feitas por uma empresa internacional que avaliou a densidade de automóveis de luxo em 59 países, comparando as vendas de automóveis entre 2016 e 2020 com a sua população total.