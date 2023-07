75 empresas do Luxemburgo pediram desemprego parcial para agosto

Share this with email

Foram apresentadas 75 candidaturas de desemprego parcial (chômage partiel) para o mês de agosto no Luxemburgo, segundo os dados divulgados pelo comité económico, presidido pelos ministros da Economia, Franz Fayot, e do Trabalho, Georges Engel, que se reuniram para avaliar o mercado de trabalho país.

Este número representa uma descida de 18 pedidos em relação ao mês anterior.

Do total, 65 tiveram parecer favorável da Comissão Económica e abrangem 8.026 trabalhadores do Grão-Ducado, também uma diminuição relativamente aos 9.366 do mês anterior.

Analisando cada proposta, pode confirmar-se que 44 são "devido à situação conjuntural", 15 são estruturais, ou seja, ligadas a um plano de manutenção do emprego, e oito são motivados por dependência económica.

Não são divulgados os setores mais afetados pelo desemprego parcial.

Como funciona?

Durante o período determinado de desemprego parcial, o Estado reembolsa à entidade patronal o subsídio compensatório que corresponde a 80% ou 90% (se o trabalhador participar em programas de formação profissional contínua em horário não laboral) do salário/hora normal do trabalhador.

Este reembolso é limitado a 250% do salário mínimo social para empregados não qualificados com 18 anos ou mais, de acordo com as diretivas do Governo.

Os pedidos são realizados através da plataforma profissional do Guichet.lu.

A próxima avaliação do comité económico acontece em outubro.