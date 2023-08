"Volta para a selva", "escravo". Jogador do Famalicão denuncia insultos racistas de adeptos do Sporting

Share this with email

Otávio Ataíde, jogador brasileiro do Famalicão, denunciou na terça-feira ter recebido insultos racistas nas redes sociais, após partida com o Sporting, no passado domingo. Os leões venceram por 1-0 o jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa.

Ainda assim, os adeptos enviaram mensagens de ódio para o brasileiro, "de cunho racista e xenofóbico", escreveu numa publicação do Instagram.

E continuou. "Tenho muito orgulho da cor da minha pele e do país de onde vim. O meu caráter e o meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século 21, com todos estes anos de luta pela igualdade, ainda vemos cenários de racismo. Recentemente houve o episódio com o Vinícius Jr. que comoveu o mundo e mesmo assim parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que somos todos iguais. Esta não é uma luta só minha, mas de todos e não abro mão", acrescentou o jogador de 21 anos.

O Famalicão manifestou apoio ao jogador e comprometeu-se a "envidar todos os esforços" para que sejam responsabilizados os autores das ofensas.

Caso no Ministério Público

Em comunicado, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) disse que já enviou ao Ministério Público "todas as informações disponíveis" sobre os insultos. "A APCVD reuniu prontamente todas as informações disponíveis, de forma a encaminhar o expediente daí resultante ao Ministério Público e à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), atendendo à competência legal de tais entidades neste domínio, possibilitando o desencadeamento das diligências investigatórias entendidas por convenientes", pode ler-se no texto. Neste caso, a APCVD não pode agir uma vez que "os referidos atos não tiveram lugar no decurso do espetáculo desportivo".

Sporting apoio Otávio Ataíde

Nas redes sociais, o Sporting manifestou o desagrado pelo comportamento dos seus adeptos.

"O Sporting CP condena qualquer acto discriminatório, independentemente da origem ou destinatário. Foi assim Ontem, é assim Hoje, será assim Sempre. Nascemos assim, crescemos assim, educamos assim. Está escrito no nosso ADN e no artigo terceiro dos nossos Estatutos. Mais, repudiamos todos os actos com esse intuito, ou outro persecutório ou violento, independentemente do canal utilizado", reiterou o clube, admitindo que "os casos são muitos e recorrentes, sobretudo nas redes sociais onde quem ofende se esconde cobardemente por trás de um teclado. Mas não se esgotam no mundo digital, nem no mundo do desporto".