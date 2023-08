Suécia garante terceiro lugar do Mundial feminino de futebol

A final do Mundial2023 feminino, entre Espanha e Inglaterra, está marcada para domingo, a partir das 20:00 locais (12:00 no Luxemburgo), em Sydney.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A Suécia conquistou hoje a medalha de bronze do Campeonato do Mundo feminino de futebol pela segunda vez consecutiva, ao vencer por 2-0 a Austrália, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares da competição.

As suecas, que tinham sido afastadas pela Espanha nas meias-finais, marcaram por intermédio de Fridolina Rolfo, aos 30 minutos, de grande penalidade, e de Kosovare Asllani, aos 62, perante uma formação australiana que tinha sido eliminada pela Inglaterra nas ‘meias’.

A Suécia, finalista vencida em 2003, termina um Campeonato do Mundo pela quarta vez no terceiro posto, depois de 1991, 2011 e 2019, enquanto a Austrália, uma das anfitriãs, consegue a sua melhor participação de sempre, tendo em conta que nas sete anteriores presenças nunca tinha passado sequer dos quartos de final.

A final do Mundial2023 feminino, entre Espanha e Inglaterra, está marcada para domingo, a partir das 20:00 locais (11:00 em Lisboa), em Sydney.