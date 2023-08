Strassen recebe o atual campeão nacional no arranque da BGL Ligue

Share this with email

O treinador português Vítor Pereira faz a antevisão do jogo com o Hesperange, para o encontro a contar para a primeira jornada da Liga BGL 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português acredita que a sua equipa está preparada.

“Será um jogo exigente e temos a vantagem de ter observado os quatro jogos do adversário nas competições europeias. Por estranho que pareça é também uma desvantagem pois, para nós é o primeiro jogo oficial. Sabemos que o Hesperange vai imprimir um ritmo alto nos primeiros 30 minutos, teremos de entrar no encontro concentrados e de peito aberto”. É esta a expetativa do treinador português para o jogo deste domingo.

O treinador português foi anunciado como treinador do Strassen no inicio de Maio e revelou estar muito satisfeito pela oportunidade de competir na BGL. “Estamos a implementar uma nova ideia de jogo e queremos estabilizar o clube na primeira metade da tabela classificativa. Reforçamos todos os setores da equipa e estamos a trabalhar no sentido de potenciar as características dos jogadores. Seria bom termos mais tempo de trabalho para otimizar a competitividade interna e aproveitar ao máximo as boas condições que o clube tem”, sublinha.

Na opinião do treinador português, os principais candidatos ao título serão o Hesperange, o Differdange, o Niederkorn e o Pétange. Depois, pela sua história e tradição, o Racing Luxemburgo, o F91 Dudelange e o Mondorf podem ter uma palavra a dizer e há sempre um clube ou outro a provocar sensação.

Quando questionado sobre as suas referências e inspirações como treinador, Vítor Pereira refere três nomes com quem aprendeu muito durante a sua carreira como jogador. Jorge Jesus um estratega nato, Manuel Cajuda na psicologia e gestão de balneário e Nikodimos Papavasiliou que fizera a sua formação no Arsenal e estava muito à frente do seu tempo foram os que mais o inspiraram.

O plantel do Una Strassen para a época 2023/24 é o seguinte: Alexandre Sacras, Alen Agovic, Amine Zenadji, Azong Conrad, Brian Rouffignac, Bopaka Doddy, Cédric Baiverlin, Correia Bruno, Dénis Agovic, Denis Schütte, Diogo Pimentel, Fabien Fonrose, Gautier Bernardelli, Haggen Mike, Hélio Lopes, Jimmy Gonçalves, Koray Ozcan, Manuel Djalo, Marcus Ragnell, Mike André, Nicolas Perez, Paddy Bock, Patrick Teixeira, Pedro Santos, Sever Lucas, Shala Florik, Stulin Alan e Vova Vova.

Carlos Fangueiro © Créditos: Pedro AS Cunha

Por seu lado, Carlos Fangueiro considera que será um jogo extremamente difícil, “frente a um clube bem organizado que apostou forte para surpreender e que tem uma boa equipa técnica”, sublinha.

O técnico português espera que os seus jogadores deixem de pensar na Conference League e se foquem no arranque do campeonato. “Temos de reter o melhor do último jogo europeu mas devemos estar conscientes que no campeonato temos uma responsabilidade diferente e não podemos facilitar. Mudar o chip entre competições é importante e sabemos das dificuldades que o adversário nos vai causar no arranque do campeonato nacional”, acrescentou.

No arranque da BGL Ligue, ontem o Schifflange recebeu e empatou com o Pétange a três bolas.

Os restantes encontros da 1ª jornada da BGL que se disputam neste domingo são: