Sporting vence Casa Pia com 'bis' de Paulinho

O Sporting somou hoje a segunda vitória na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Casa Pia, por 2-1, com Paulinho a marcar os dois golos dos 'leões' no jogo da segunda jornada.

Em Rio Maior, casa emprestada dos 'gansos', num encontro que esteve interrompido mais de 10 minutos para assistência a um adepto, o avançado português marcou aos três e 61 minutos, com Clayton ainda a empatar aos 58.

Com este triunfo, o Sporting passa a somar seis pontos, mais três do que as restantes oito equipas que tinham vencido na primeira jornada, entre as quais o Casa Pia.