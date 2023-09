“Sonho realizado”. João Félix apresentado no Barcelona

O internacional português, de 23 anos, foi emprestado pelo Atlético de Madrid ao clube catalão. Estas são as primeiras declarações do jogador em vídeo.

"Espero que seja o melhor ano da minha vida", diz João Félix, que sonha jogar no Barcelona desde criança. © Créditos: FC Barcelona

O anúncio chegou perto da meia-noite de sexta-feira, hora de encerramento do mercado de verão de transferências no futebol.

João Félix conseguiu realizar o seu “sonho”, com o FC Barcelona a anunciar ter chegado a acordo com o Atlético de Madrid e apresentar o futebolista português como reforço para esta época.

Depois do mau estar declarado no clube de Madrid, e do namoro público ao FC Barcelona, o internacional português foi cedido por empréstimo aos catalães, por uma época, num negócio sem opção de compra, anunciaram os dois clubes.

Esta manhã de sábado, o internacional, de 23 anos, já foi apresentado oficialmente.

"Um sonho para mim"

"Todos sabem que estou feliz por estar aqui, é um sonho para mim. Venho ajudar a equipa e é uma sensação única. Quando me disseram que o Barça estava interessado fiquei muito feliz. No final, graças ao esforço de todos foi possível", declarou João Félix na sua apresentação, sem esconder o seu entusiasmo.

"Assistia aos jogos do Barça com o meu pai e o meu irmão, sempre fomos adeptos deste grande clube”, confessou o futebolista em declarações aos meios digitais do seu novo clube. “Tenho este sonho desde miúdo, desde que comecei a jogar futebol e estou muito feliz”, acrescentou.

João Félix assume que trabalhou “muito” para concretizar este desejo. “Espero que seja o melhor ano da minha vida, um ano de muitas conquistas vitórias e títulos”, reforçou o internacional prometendo “dar tudo pelo clube e ajudá-lo no que for preciso”.

Renovação com Atlético

Por seu turno, o Atlético de Madrid anunciou que apesar da cedência, João Félix renovou contrato com o clube, por mais duas temporadas, até 2029.

Recorde-se que os “colchoneros” pagaram 120 milhões de euros ao Benfica em 2019/20 pelo avançado, tendo na última temporada sido emprestado ao clube londrino Chelsea. Voltar para a equipa do Atlético Madrid não era um desejo de ambas as partes. Por fim, João Félix regressa esta temporada a Espanha mas para jogar no Barcelona.